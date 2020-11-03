فى 5 خطوات.. حول إطارات سيارتك لتحفة فنية

تتعرض معظم إطارات السيارات مع الوقت بفعل الزمن للتلف، وبالتالي تفقد القدرة على القيام بوظيفتها المصنعة فى الأساس لها، فيستبدلها مالك السيارة بأخرى جديدة، ويكون مصيرها القمامة، ولكن مع إنتشار مفهوم إعادة التدوير، يمكنك تحويل إطاراتك القديمة إلى لوحات فنية فى 5 خطوات فقط.





ونستعرض في التقرير التالي 5 طرق لتحويل إطارات سيارتك القديمة إلى لوحة فنية:





1- تحويلها إلى مقعد

تمتلك الإطارات بشكل عام قدرة فائقة على التحمل، وعن طريق عدة اضافات فنية أهمها، تلوين الإطار ثم عمل قاعدة و سطح خشبي لتجنب الفراغ الداخلي لجسم الإطار، و أخيرًا وضع وسادة أعلى سطح الإطار للحصول على مقعد فريد يتمتع بعناصر الراحة.





2- عمل أحواض زراعية

تتمكن اطارات السيارة المعاد استخدامها بالقيام بعمل فني جديد، فيمكنها التألق بمظهر جذاب حين استخدامها في زراعة النباتات والزهور المتنوعة، لتزين بها الأماكن المكشوفة مثل البلكونات والحدائق المنزلية، ولكن لاتنسى الطلاء المبهر لكي يتم الحصول على قطعة مبهرة.





3- أ رجوحة للأطفال

تنفذ أرجوحة الأطفال عن طريق تقسيم الإطار لقطعتين، ثم اختيار حبلًا قويا يتم تثبيته داخل الإطار وبعد ذلك تعليقه و ربطه جيدًا أعلى عارضة خشبية تحمل على قائمين تصمم خصيصًا لحمل الأرجوحة.





4- سلالم مدرجة

تتعاقب الأدوار الهامة للإطار، وتتمثل هذه المرة عن طريق تنفيذ سلم درج للأماكن الخارجية والحدائق، يتم تصميم ذلك عن طريق ملء الإطار بطبقات ترابية بطريقة محكمة وهندسية ليتم توظيفها بشكل متدرج و صحيح حتى لا تنهار.





5- حاويات قمامة