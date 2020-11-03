رانيا محمود ياسين تروي مقتطفات من حياة والدها الراحل.. فيديو

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين ، إن هناك موقفا يثبت مكانتي عند والدي وهى اني قررت تسمية أخي "محمد" عمرو، ووالدي لم يعارضني في ذلك.





وأضافت رانيا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة المذاع علي قناه اون أى، أن والدها كان فتى الشاشة الأول في مصر وكان يحمل السينما المصرية علي عاتقه وكان يحدثنا من الاستديو قبل ظهور الموابيل ليسألنا ماذا نريد .





رانيا: والدي كان يقوم بمساعدتي في دراستي رغم مشاغلة الكثيرة وعندما كبرت علمت دورة العظيم في نشأتنا وعلمت مدى أهمية وجودة بجانبنا . وأوضحتمدىأهمية



