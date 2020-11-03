AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رانيا محمود ياسين تروي مقتطفات من حياة والدها الراحل.. فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:11 ص
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت الفنانة رانيا محمود ياسين ، إن هناك موقفا يثبت مكانتي عند والدي وهى اني قررت تسمية أخي "محمد" عمرو، ووالدي لم يعارضني في ذلك.

وأضافت رانيا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة المذاع علي قناه اون أى، أن والدها كان فتى الشاشة الأول في مصر وكان يحمل السينما المصرية علي عاتقه وكان يحدثنا من الاستديو قبل ظهور الموابيل ليسألنا ماذا نريد .

وأوضحت رانيا: والدي كان يقوم بمساعدتي في دراستي رغم مشاغلة الكثيرة وعندما كبرت علمت دورة العظيم في نشأتنا وعلمت مدى أهمية وجودة بجانبنا .

وتابعت: "الخلاف الوحيد الذي حدث بيني وبينه هو عندما قررت التمثيل، لكن بعدها لم نختلف ابدا ولم يكسر بخاطري عندما أردت التمثيل".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصورة من طفولتها.. رانيا ياسين تستعيد ذكرياتها وتعلق: ربنا يخليلى عيلتى

حقيقة كلمة بوروروم..أسرار وحكايات من حياة الشاويش عطية وسبب بكائه قبل موته..فيديو

باكية.. رانيا محمود ياسين تحكي قصة نادرة لها مع والدها.. فيديو

عمرو محمود ياسين: اسمي الحقيقي محمد لهذا السبب .. فيديو

محمد رياض: محمود ياسين كان والدي الثاني .. فيديو

ترشيحاتنا

تناول مشروع الضبعة النووي والرحلات الجوية بين مصر وروسيا والأزمة الليبية وسد النهضة.. النص الكامل للقاء وزير الخارجية مع وكالة «تاس» الروسية

هل الأهلي خط أحمر .. واقعة بيراميدز تتكرر وحسام البدري في ورطة

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه

فستان زفاف درة بأكمام ومنفوش .. شاهد

إيداع نجل القاضي فى واقعة التعدى على رجل المرور بمؤسسة الأحداث وحبس 4 متهمين

عم طفلة البدرشين: الحادث كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه

بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة

آخرهم نمبر وان.. تعرف على أسعار سيارات الفنانين باهظة الثمن.. بالصور