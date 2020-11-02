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توك شو

مستشار الرئيس للصحة يطمئن المصريين: زيادة إصابات كورونا مستقرة ..فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:55 م
مستشار الرئيس
مستشار الرئيس
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن أجهزة الدولة تكاتفت ووقفت سدا منيعا لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف محمد تاج الدين، أثناء مداخلته الهاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك استقرارًا تامًا فى تزايد أعداد مرضى كورونا، مؤكدا أن جميع الاستعدادات مازالت مستمرة، والإمدادات التجهيزية والطبية والدوائية موجودة، وخريطة المستشفيات جاهزة لأي احتمالات.

وتابع محمد عوض تاج الدين، أن هناك نوعًا من الترقب والحذر فى التعامل مع أزمة كورونا سواء على المستوى الطبقي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحا أنه لا يوجد دليل على دخول مصر فى الموجة الثانية من الفيروس حتى الآن، والزيادة تتراوح بين ١٥% و٢٠%.
 
وأشار محمد عوض تاج الدين، إلى الفرق بين العدوى والمرض، حيث إن انتقال العدوى من شخص لآخر من الممكن أن تكون حميدة ولا تحدث تداعيات ويمكن أن يدخل المصاب العناية المركزة، منوهًا باستعداد مصر لاستقبال أى حالة طوارئ تحدث فى العالم على خلفية انتشار جائحة كورونا.

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