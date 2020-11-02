نشرة البرلمان | وفاة النائب الـ 16 بمجلس النواب.. وتحديد مواعيد فتح وغلق المحلات بالقانون الجديد

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّاءه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأثنين 2 نوفمبر:وفاة النائب محمد سعد تمراز عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوارحملت الأمانة وسأحاسب أمام الله.. آخر كلمات النائب محمد سعد تمراز قبل وفاتهمع اقتراب انتهاء مدته| 16 نائبا يفارقون الحياة فى البرلمان الحالي"الشيوخ" يناقش اللائحة بعد الانتهاء من موادها ويحيلها لمجلس النواببرلمانية: زيادة بدل المعلمين تعكس حرص الرئيس على تحسين منظومة الأجوروزير المجالس النيابية يتابع مع العاملين بالوزارة سبل الارتقاء بالأداءبدلا من الـ 10 مساء.. القانون يحدد آلية جديدة لمواعيد فتح وغلق المحلات