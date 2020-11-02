نشرة البرلمان | وفاة النائب الـ 16 بمجلس النواب.. وتحديد مواعيد فتح وغلق المحلات بالقانون الجديد

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّاءه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأثنين 2 نوفمبر:



























