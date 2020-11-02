AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نشرة البرلمان | وفاة النائب الـ 16 بمجلس النواب.. وتحديد مواعيد فتح وغلق المحلات بالقانون الجديد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:55 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
أحمد أيمن

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة النائب محمد سعد تمراز عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار

حملت الأمانة وسأحاسب أمام الله.. آخر كلمات النائب محمد سعد تمراز قبل وفاته

مع اقتراب انتهاء مدته| 16 نائبا يفارقون الحياة فى البرلمان الحالي

على عبد العال ينعي النائب محمد سعد تمراز

محافظ البحيرة ينعي النائب سعد تمراز عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار

أبو العينين ينعى النائب محمد سعد تمراز

ترشيحاتنا

سيد البلد.. عودة شريان الصفقات بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري واستبعاد آل الشيخ من التدخل في انتقال عاشور

إيداع نجل القاضي فى واقعة التعدى على رجل المرور بمؤسسة الأحداث وحبس 4 متهمين

تفاصيل جلسة استماع كهربا بـ لجنة الانضباط والصلح مع محمد فضل

أخبار الفن.. درة تدخل عش الزوجية في الـ 40.. أول ظهور لـ بشرى وخطيبها

نادي القضاة عن واقعة طفل المرور: فردية اتخذها البعض ذريعة للنيل من القضاة

مفاجأة.. حكم سنغالي ينافس بكاري جاساما على إدارة مباراة الزمالك والرجاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه

بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة

آخرهم نمبر وان.. تعرف على أسعار سيارات الفنانين باهظة الثمن.. بالصور