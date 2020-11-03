فاضل لعبة إيه ملعبناهاش..تامر أمين: 2020 عام الهالوين بالكامل..فيديو





وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أن سنة 2020 هي كبيسة للغاية معلقا "اللي كبسها كبسها جامد اوي والبشرية كلها تعبت" مما حدث هذا العام.





وتابع مقدم برنامج أخر النهار أن هذا العام كان ملئ بالكوارث الطبيعية وكورونا والزلازل والطقس السيئ معلقا "دي سنة أيه ده وانتوا وصلتوا 2020 فاضل لعبة ايه ملعبناهاش".





وأشار أمين إلى أن قمة أملنا أن نعبر هذا العام وأن نصل للعام القادم بسلام مؤكدا أن هنام العديد لم يحتفل بالهالوين وهو عيد الرعب وعندما تم سؤالهم تم التأكيد أن هذا العام بالكامل هو عيد الهالوين.

أكد الإعلامي تامر أمين أن الجميع قام بدعاء "اللهم أجعل هذا الشهر شهرا مباركا واكفنا شر هذا الشهر وأعطنا خيره" مؤكدا أن كل شهر في سنة 2020 نضع أيدينا على قلوبنا وبداية كل شهر نقول "يا رب استر".