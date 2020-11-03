حشرة غريبة تهاجم مدينة الأقصر وتملأ مساحة 500 متر مربع

حالة من الفزع انتابت عددا من المواطنين بمنطقة غرب السكة بمدينة الأقصر؛ وذلك عقب مهاجمة أسراب من حشرة غريبة، للمنطقة؛ مما أدى إلى استغاثتهم بالشرطة لنجدتهم.





وقال الدكتور عاطف أحمد علي، مدير إدارة الطب البيطري بالأقصر، إنه تلقى اتصالا في حدود الساعة السابعة مساء من قسم شرطة الأقصر؛ بناء على شكوى من المواطن محمد فرج الله سيد، المقيم في إحدى حارات منطقة الصاغة ، غرب السكة الحديد ، يفيد بهجوم حشرة غريبة على المنطقة.





وأوضح مدير إدارة الطب البيطري، "انتقلت علي رأس فريق من إدارة الطب البيطري إلي موقع البلاغ ، وفوجئت بحالة فزع لدى المواطنين القاطنين بالمنطقة، وبالفحص المبدئي- نظرا لصغر حجم الحشرات الشديد-؛ تبين أنها نوع من أنواع القراد التي تصيب الحيوانات وتتطفل علي جسمها ، ومن الممكن أن تصيب الإنسان.





وأوضح أن هذا النوع من الحشرات ، يتواجد في الأماكن التي تواجد بها حيوانات، وبفحص المكان؛ لم نرصد وجودا لأي حيوان، والغريب أنها لم تنتشر في مكان آخر ، ولكنها حوصرت في حوالي 500 متر مربع، وظهرت بكثافة في الشوارع ، ولم تتواجد داخل البيوت.



