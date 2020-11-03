عادل المصري: المطاعم السياحية تتبع الإجراءات الاحترازية بقوة ضد كورونا

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الجميع بدون شك يتفق مع كلام رئيس الوزراء على التشديد في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.





وأضاف «المصري» خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، ان المطاعم السياحية قبل اتخاذها تصريح من وزارة السياحة لمزاولة النشاط يتم التفتيش الدقيق على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لهذا المطعم.





وتابع رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن وزارة السياحة مع غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وضعوا قواعد وضوابط صارمة من بداية دخول العميل الى المنشآة بقياس درجة حرارته إلى ارتدائه للكمامة الطبية.





وأوضح عادل المصري، أن المطاعم السياحية تخضع لإشراف وزارة السياحة بكل قوة وحزم ويتام تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بها ولم تكن مثل المطاعم المحلية التى تهاونت فى الفترة الاخيرة من تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.