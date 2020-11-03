AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بالقانون.. تشريعية البرلمان: غلق المحلات المخالفة لإجراءات فيروس كورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
غلق المحلات
غلق المحلات
Advertisements
أحمد أيمن
استعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مقترحا، أعدته وزارة التنمية المحلية، حول مواعيد غلق المحلات العامة، وكذا المنشآت السياحية والورش، وخلافه، حيث تم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لبدء تطبيقها.

وقال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون حدد عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل المطاعم والكافيهات والمساجد وغيرها من المنشآت التي تم فتحها مؤخرا، كجزء من خطة التعايش مع الفيروس.

وأوضح "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون الطوارئ نص على فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج، وفقا لقرار الحكومة، كما يتيح قانون المحال العامة، غلق المحلات المخالفة لمدد معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.

وأكد النائب أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على المواطن غير الملتزم داخل المطعم أو الكافيه... إلخ، كما ستُطبق على صاحب المحل أو المنشأة، نظرا لسماحه بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وفي حالة تكرالر المخالفة؛ سيتم تغليظ العقوبة على المواطن وصاحب المنشأة.

يذكر أن مواعيد الغلق حاليا للمحال العالمة في الـ10 مساء، وفقا للاجراءات الاحترازية المتبعة والصادرة عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للوقاية من فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د.فتحي حسين يكتب: صحة المواطن أولا وأخيرا !

منها المساجد والقاعات.. 3 عقوبات تنتظر المنشآت المخالفة بعد عودتها

الحكومة: مواعيد جديدة لغلق المحلات العامة والمنشآت السياحية والورش

الحكومة تناقش مقترحا بتحديد مواعيد غلق المحلات العامة والمنشآت السياحية

بدلا من الـ 10 مساء.. القانون يحدد آلية جديدة لمواعيد فتح وغلق المحلات

ترشيحاتنا

أحمد موسى يصرخ على الهواء: أنا مرعوب.. تفاصيل

لحظة القبض على أحد منفذي هجوم فيينا.. فيديو

مولاي إني ببابك .. فتاة مسيحية تشعل احتفال المولد النبوي في بني سويف

متحدث الوزراء: موعد إغلاق المحال التجارية والحرفية سيختلف حسب النشاط .. فيديو

زوجة «زوج درة» الأولى تكشف مفاجأة عن شائعة انفصالهما.. شاهد

بعد عقد قرانها.. 10 صور لـ درة برفقة زوجها هاني سعد.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه

بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة