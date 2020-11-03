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منوعات

عمرها 4.4 مليار سنة.. اكتشاف مذهل على سطح المريخ

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:06 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بعد رحلة بحث طويلة توصل العلماء إلى أنه من الممكن أن يكون المريخ قد امتلأ  ماء منذ أكثر من أربعة مليارات سنة، فقد اكتشف العلماء من خلال أحد النيازك  التي هبطت على الأرض من الكوكب الأحمر ، وبعد دراسته توصلوا إلى أن الماء قد تشكل بشكل طبيعي على المريخ.

قبل عدة سنوات تم اكتشاف زوج من النيازك الداكنة  تساوي أكثر من الذهب، وأشار باحثون إن التحليل أظهر أن هذه النيازك هي أنواع جديدة من النيازك المريخية وهي خليط من شظايا صخرية مختلفة.

فقد تشكلت أقدم شظايا على سطح المريخ قبل 4.4 مليار سنة ، مما يجعلها أقدم النيازك والصخور المريخية المعروفة مثل هذه نادرة ويمكن أن تصل قيمتها إلى 10000 دولار للجرام الواحد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

غالبًا ما اعتقد الباحثون أن الماء على الكواكب والأقمار الصناعية أتى من الكويكبات والمذنبات التي هبطت بعد التكوين أو كانت واحدة من العديد من المواد التي حدثت بشكل طبيعي أثناء تكوين الكواكب.

قال العلماء إن التحليل الجديد لهذا النيزك المريخي القديم يدعم الفرضية الثانية، أطلق على النيزك اسم NWA 7034 و NWA 7533 ، حيث يرمز NWA إلى شمال غرب إفريقيا والرقم هو الترتيب الذي تمت فيه الموافقة رسميًا على النيازك من قبل Meteoritical Society ، وهي منظمة دولية لعلوم الكواكب.

فيما أوضح البروفيسور "ميكوشي": " أنا أدرس المعادن في النيازك المريخية لفهم كيفية تشكل المريخ وتطور قشرته وغطائه، مضيفًة هذه هي المرة الأولى التي أحقق فيها في هذا النيزك المعين ، الملقب بـ Black Beauty بسبب لونه الداكن.

تم إخضاع عيناتنا من NWA 7533 لأربعة أنواع مختلفة من التحليل الطيفي وطرق الكشف عن البصمات الكيميائية. قادت النتائج فريقنا إلى استخلاص بعض الاستنتاجات المثيرة.

من المعروف جيدًا لعلماء الكواكب أن المياه كانت موجودة على المريخ منذ 3.7 مليار سنة على الأقل، ولكن من التركيب المعدني للنيزك ، استنتج ميكوتشي وفريقه أنه من المحتمل وجود مياه قبل ذلك بكثير ، قبل حوالي 4.4 مليار سنة.

وأضاف البروفيسور ميكوشي:" تتشكل الصخور النارية ، أو الصخور المتفتتة ، في النيزك من الصهارة وعادة ما تسببها الصدمات والأكسدة".

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