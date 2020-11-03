للحفاظ على نظافتها.. 8 خطوات لإزالة الروائح الكريهة من ثلاجتك

يمكن التخلص من رائحة الثلاجة الكريهة بطرق بسيطة وغير مكلفة، وقد تتكون رائحة الثلاجة الغير محبذة نتيجة فساد الطعام او حفظ الأطعمة ذات الرائحة النفاذه، او انتهاء صلاحية بعض الأطعمة ونفاذ الروائح منها.





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في بعض الأحيان بعد غسيل الثلاجة وإزالة كل الاطعمة قد تشم ايضا رائحة كريهة على ارفف ثلاجتك، لذا سنقوم في السطور التالية بذكر 5 طرق للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة، وتنظيفها بشكل صحيح، وفقا لما نشر في موقع thecleanerhome.





1- قم بإزالة كل الطعام والشراب من داخل الثلاجة.





2- تخلص من أي طعام فاسد أو منتهي الصلاحية.





3- أخرجي جميع الأرفف وقومي بغسلها بالماء الساخن والصابون قبل تركها تجف.





4- قم بتعقيم الأسطح الداخلية للثلاجة عن طريق إنشاء محلول تنظيف مكون من ملعقة كبيرة مبيض كلور مخفف بالماء وربع كوب من عصير الليمون.





5- جفف الجزء الداخلي بمنشفة قبل إعادة وضع الرفوف وإعادة رص طعامك وشرابك بداخل الثلاجة





6- املأ وعاءً بصودا الخبز واتركه داخل الثلاجة لكي تمتص اول بأول من الروائح الكريهة





7- رتب طعامك في علب بلاستيكية محكمة الإغلاق .



