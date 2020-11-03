AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للحفاظ على نظافتها.. 8 خطوات لإزالة الروائح الكريهة من ثلاجتك

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:17 م
خطوات لإزالة الروائح
خطوات لإزالة الروائح الكريهة من الثلاجة
Advertisements
آية التيجي
يمكن التخلص من رائحة الثلاجة الكريهة بطرق بسيطة وغير مكلفة، وقد تتكون رائحة الثلاجة الغير محبذة نتيجة فساد الطعام او حفظ الأطعمة ذات الرائحة النفاذه، او انتهاء صلاحية بعض الأطعمة ونفاذ الروائح منها.

إقرأ ايضا | سم قاتل.. استشاري يحذر من حفظ البيض في باب الثلاجة

في بعض الأحيان بعد غسيل الثلاجة وإزالة كل الاطعمة قد تشم ايضا رائحة كريهة على ارفف ثلاجتك، لذا سنقوم في السطور التالية بذكر 5 طرق للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة، وتنظيفها بشكل صحيح، وفقا لما نشر في موقع thecleanerhome.

1- قم بإزالة كل الطعام والشراب من داخل الثلاجة.

2- تخلص من أي طعام فاسد أو منتهي الصلاحية.

3- أخرجي جميع الأرفف وقومي بغسلها بالماء الساخن والصابون قبل تركها تجف.

4- قم بتعقيم الأسطح الداخلية للثلاجة عن طريق إنشاء محلول تنظيف مكون من ملعقة كبيرة مبيض كلور مخفف بالماء وربع كوب من عصير الليمون.

5- جفف الجزء الداخلي بمنشفة قبل إعادة وضع الرفوف وإعادة رص طعامك وشرابك بداخل الثلاجة.

6-  املأ وعاءً بصودا الخبز واتركه داخل الثلاجة  لكي تمتص اول بأول من الروائح الكريهة.

7- رتب طعامك في علب بلاستيكية محكمة الإغلاق .

8- قم بضبط درجة حرارة الثلاجة لتجنب نمو الميكروبات والحفاظ على الطعام بداخلها. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تنظيم المطبخ بأسهل الخطوات

أسباب الروائح الكريهة للفم

استخدامات تفوق الخيال لبيكربونات الصودا

ترشيحاتنا

فلوريدا الحاسمة.. ترامب يفوز بأصوات الولاية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

فيديو مثير للجدل.. القصة الكاملة لأستاذ خدمة اجتماعية بالإسكندرية يستهزئ بالقرآن

بالأرقام والصور .. تعرف على القيمة الحقيقية لأسطول سيارات محمد رمضان

جوتا .. لاعب بديل يهدد عرش صلاح وماني

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يتقدم على بايدن في ميشيجان وأوهايو

بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يدك شباك أتالانتا بخماسية وينفرد بصدارة المجموعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد

وسط انتخابات الرئاسة.. ناشطة مثلية تفوز بأعلى منصب تشريعي في أمريكا

أصغر ضحايا الوباء في ولاية أمريكية.. كورونا ينهي حياة طالب عمره 13 عامًا