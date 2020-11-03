أخبار الزمالك.. اسم حكم لقاء الرجاء.. وقرارات جديدة من كاف

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من أخبار الزمالك على مدار اليوم ، والتي نرصد لكم أبرزها فيما يلي:





استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على إسناد مهمة تحكيم مباراة فريقي الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، للحكم السنغالي ماجيت نداي.



وكان " صدى البلد" قد انفرد باتجاه الكاف لاختيار نداي حكمًا لمباراة فريقي الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وصلت منذ قليل إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي .



يأتي هذا استعدادا لمواجهة فريق الزمالك في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام غدا الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.





اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عددًا من القرارات المهمة بخصوص مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر إقامتها غدا، الأربعاء، باستاد القاهرة فى إطار لقاءات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.