تسكين طلاب وطالبات فرق النقل الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا مناطق نائية.. غدا

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه بداية من غد الأربعاء الموافق ٤/ ١١/ ٢٠٢٠، سيتم تسكين طلاب وطالبات فرق النقل الحاصلين على تقدير ممتاز.

وأوضح أنه سيتم تسكين طلاب وطالبات المناطق النائية الحاصلين على تقدير عام جيد جدا.





وفي إطار متابعته الدائمة والمستمرة لأعمال لجان الامتحانات بكلية الدراسات العليا بمختلف القطاعات؛ تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور محمد سبتان، وكيل الكلية؛ لجان امتحانات مادة اللغة الإنجليزية امس الاثنين.





وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على انتظام اللجان التي تقام وسط إجراءات احترازية شديدة، حرصًا على صحة جميع الطلاب والطالبات وسلامتهم؛ مصريين ووافدين.





وتأكد من تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات؛ من حيث التهوية المناسبة والإضاءة الكافية، بجانب وجود الإشراف الطبي داخل الكلية.