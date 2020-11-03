AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تسكين طلاب وطالبات فرق النقل الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا مناطق نائية.. غدا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:52 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه بداية من غد الأربعاء الموافق ٤/ ١١/ ٢٠٢٠، سيتم تسكين طلاب وطالبات فرق النقل الحاصلين على تقدير ممتاز. 

وأوضح أنه سيتم تسكين طلاب وطالبات المناطق النائية الحاصلين على تقدير عام جيد جدا.

وفي إطار متابعته الدائمة والمستمرة لأعمال لجان الامتحانات بكلية الدراسات العليا بمختلف القطاعات؛ تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة،  يرافقه الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا،  والدكتور محمد سبتان، وكيل الكلية؛ لجان امتحانات مادة اللغة الإنجليزية امس الاثنين. 

وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على انتظام اللجان التي تقام وسط إجراءات احترازية شديدة، حرصًا على صحة جميع الطلاب والطالبات وسلامتهم؛ مصريين ووافدين.

وتأكد من تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات؛ من حيث التهوية المناسبة والإضاءة الكافية، بجانب وجود الإشراف الطبي داخل الكلية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 أكتوبر.. امتحانات التصفية والمؤجلين لطلاب جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان التأهيل التربوي بطنطا

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكليات الطب

شاهد.. عمداء كليات الأزهر يتفقدون امتحانات القرآن الكريم

تسكين طلاب الفرق النهائية بكليات جامعة الأزهر تقدير ممتاز.. الأحد

بدء تسكين المرحلة الأولى بالمدن الجامعية بالأزهر للفرق النهائية.. غدًا

ترشيحاتنا

آخرهم نمبر وان.. تعرف على أسعار سيارات الفنانين باهظة الثمن.. بالصور

الزوجة الثانية ممنوعة في تونس.. هل يعترف بـ زواج درة في بلدها؟ محام يجيب

بـ توقيع زهير مراد .. تفاصيل تصميم فستان زفاف درة | صور

لحظة مطاردة الشرطة النمساوية لمنفذي هجوم فيينا.. فيديو

لم أعتذر لـ محمد فضل.. كهربا: عملنا قعدة للصلح وتقريب وجهات النظر فقط

الصحة: تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه

بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة

آخرهم نمبر وان.. تعرف على أسعار سيارات الفنانين باهظة الثمن.. بالصور