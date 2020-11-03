أوبرا الإسكندرية تقدم أعمال عمالقة الفن بـ مهرجان الموسيقى العربية

قدمت دار الأوبرا المصرية، حفلًا فنيًا، مساء الاثنين، لأعمال عمالقة الفن "محمد سلطان وحلمي بكر وجمال سلامة"؛ وذلك ضمن فعاليات الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية ٢٩، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.





وتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات عمالقة الفن، منها: عرباوي، وفاكرة، وعلى عيني، وأمي، والمدن، وياريتك معايا، والمصريين، ومحمد رسول الله، وأتقدم، وجاني بعد يومين، وحبايب مصر، وأوعدك، ومسافات، وبكرة تعرف.





وشارك في الحفل النجوم نادية مصطفى، وأحمد إبراهيم، وسوما، وسارة سحاب، وإيمان عبد الغني، وأحمد عفت، وأميرة أحمد، ومي حسن، وياسر سليمان، وآيات فاروق، وغادة آدم، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.





وتجدر الإشارة إلى أن الدورة ٢٩ لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضم ٢٩ حفلًا غنائيًا، يحييها ٩٣ فنانًا من ٥ دول عربية، هي: مصر، ولبنان، والأردن، والعراق، وتونس، وتستمر لمدة ١٠ أيام متتالية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.