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رياضة

مدرب منتخب تونس لكرة السلة يعلن قائمة الفريق في التصفيات المؤهلة لـ أفروباسكات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:54 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن المدير الفني للمنتخب التونسي لكرة السلة، الألماني ديرك باورمان، قائمة مكونة من 19 لاعبًا؛ وذلك استعدادًا للتحضيرات التي ستنطلق، يوم الاثنين المقبل، لخوض المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة "أفروباسكات" 2021 برواندا.

وتضم القائمة كل من : محمد نور حسن، عمر عبادة، محمد حسني الإلاهي، عمرو بوعلاق، مراد المبروك، عمر الموحلي، أسامة المرناوي، أشرف القنوني، رضوان سليمان، زياد الشنوفي، محمد حديدان، مكرم بن رمضان، هيثم سعادة، محمد العباسي، محمد السالمي، مختار غيازة، محمد فارس العشي، واصف المثناني، وأحمد العدامي.

ويخوض المنتخب التونسي لكرة السلة المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لأفروباسكات رواندا 2021 ، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2020 بالعاصمة الرواندية كيغالي، حيث سيلعب يوم 27 نوفمبر الجاري أمام مدغشقر، ثم في 28 نوفمبر يلتقي بمنتخب الكونغو الديمقراطية، في 29 نوفمبر يلاقي منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى.

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