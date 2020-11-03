وزير الصحة اللبناني: جميع المستشفيات ملزمة برفع الجاهزية لاستقبال مصابي كورونا

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن جميع المستشفيات في لبنان، الحكومية والخاصة، أصبحت مُلزمة برفع جاهزيتها لاستقبال المصابين بوباء كورونا في ظل الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات الذي تشهده البلاد، وذلك بمقتضى الاتفاق المبرم في هذا الشأن بين رئيس الحكومة حسان دياب ونقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.





وأشار وزير الصحة – في تصريحات في ختام اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا الذي عقد مساء الإثنين، برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية لتقييم المرحلة الحالية من تفشي الوباء ومناقشة أوضاع المستشفيات – إلى أن لبنان يعيش حاليا تحدي الوباء، وأن الأمر يقتضي تعاون الجميع لمكافحته لاسيما مع ازدياد أعداد المصابين والحالات الحرجة التي تتطلب أسرّة عناية مركزة.





ولفت إلى أنه جرى استعراض الأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة على المستشفيات، لاسيما مع مصرف لبنان المركزي، لمساعدة المستشفيات الخاصة ودعمها بالتجهيزات اللازمة لوحدات العناية المركزة.





وأضاف "تشكل المستشفيات الحكومية والخاصة ووزارة الصحة والحكومة ، اليوم، فريقا واحدا وترفع الجاهزية لتفتح المستشفيات أبوابها أمام جميع المرضى في كل المحافظات".





وعلى صعيد متصل، نفى وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، صحة المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود اتفاق حكومي بين الوزارات المختصة بأزمة كورونا، لإغلاق البلاد بصورة كلية ابتداء من الخميس المقبل ولمدة 18 يوما لوقف انتشار الوباء، داعيا في نفس الوقت جميع اللبنانيين إلى التقيد بالإجراءات والتدابير الصادرة عن الوزارة والتي تستهدف منع تفشي وباء كورونا.