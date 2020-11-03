سرقة واقي ذكري.. أحمد مالك يكشف الحقيقة ويكذب الكاميرات

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الساعات الماضية بعد انتشار مقطع فيديو قصير على السوشيال ميديا، ظهر فيه الفنان أحمد مالك ، داخل أحد السوبر ماركت، وهو يقترب من رف به منتج لـCondom (واقي ذكري)، ويقوم بإخفائه في جيبه قبل أن يقوم بالمحاسبة عليه للكاشير، لكن كاميرات المراقبة التقطت له هذه الواقعة، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، لتبين أنه قام بواقعة سرقة.





في فيديو غريب نزل ليا وانا بشتري منتج من احد البنزينات في القاهرة، و بعد ما دفعت ثمن المنتج؛ تم انتشاره علي الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج، محاولة مُخجلة للتشهير بيا، أنا معايا فاتورة الدفع، وسأرد بالقانون على هذا التصرف الغريب المخجل، تم تصويري بدون إذني ، وتركيب صوت على الفيديو ليحوِّل فعل طبيعي إلى فعل مشبوه ، انا في غاية الحزن وعدم الإدراك، ليه في محاولة من أحد الأشخاص إنه يأذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب». ورغم أن كاميرا المراقبة بينت أن أحمد مالك ، قام بإخفاء الواقي الذكري في جيبه إلا أنه كتب منشورًا على الفيسبوك ينفي عن نفسه واقعة السرقة، ويكتب: «





وتابع أحمد مالك: «ارجوا من الجميع أن لا يصدقوا أي شيء يشوفوه. هقدم بلاغ تشهير على هذه الواقعة الغريبة والمهينة. و الي اي شخص له تواجد اعلامي اتمني نكون واخدين بالنا؛ لأن تحويل اي موقف ضدك بيكون سهل جدا. اتمني اكون عند ثقتكم و اتمني ان لا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا. سأظل اعطي مهنتي كل ما لدي و احاول ان لا استسلم لهجوم ظالم. شكرا و اتمني مكنش طولت عليكم».





وكان آخر الأعمال الفنية لـ أحمد مالك، هو فيلم حارس الذهب، الذي تم عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ومهرجان الجونة السينمائي مؤخرًا.



