AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

طرح كليب «فكك من الناس» لـ كريم أبو زيد.. صور

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:19 ص
محمد جمال دسوقي
يطرح المطرب كريم أبو زيد، الخميس المقبل، فيديو كليب "فكك من الناس" ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الاسم.

وكان انتهى "أبو زيد" خلال الأيام الماضية من تصوير فيديو كليب "فكك من الناس"، وسيتم طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

فكرة الكليب بسيطة ومصاحبة لكلمات الأغنية، والتي يتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد عرفان، والملحن والموزع الموسيقي أحمد أبو زيد، وقام كريم أبو زيد بوضع ألحان الأغنية بنفسه.

يذكر أن كريم أبو زيد شارك فى موسم رمضان قبل الماضى بمسلسل "ابن أصول".
طرح كليب «فكك من الناس» لـ كريم أبو زيد.. صور
طرح كليب «فكك من الناس» لـ كريم أبو زيد.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد صلاح فرحات يطرح كليب مزيكها على يوتيوب.. فيديو

الليلة في صدى البلد.. كريم أبو زيد يحتفل بألبوم "فكك من الناس"

موسى يطرح أحدث أغنياته «سنيوريتا» على طريقة الفيديو كليب.. فيديو

كريم أبو زيد : انتهيت من تصوير كليب "فكك من الناس"

ترشيحاتنا

بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة

أنتم مين أصلا.. كاملة أبو ذكرى توضح سبب هجومها على اثنين من عصابة "بـ١٠٠ وش".. فيديو

تحليل شخصية طفل المرور.. أطباء علم نفس واجتماع يشرحون سبب تكبُّرِه

البنك الأهلي يعلن التعاقد مع هذا الثلاثي

مولاي إني ببابك .. فتاة مسيحية تشعل احتفال المولد النبوي في بني سويف

بصورة من الفرح.. حلا شيحة تهنئ درة بزفافها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى 5 خطوات.. حول إطارات سيارتك لتحفة فنية

تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه