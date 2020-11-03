طرح كليب «فكك من الناس» لـ كريم أبو زيد.. صور

يطرح المطرب كريم أبو زيد، الخميس المقبل، فيديو كليب "فكك من الناس" ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الاسم.





وكان انتهى "أبو زيد" خلال الأيام الماضية من تصوير فيديو كليب "فكك من الناس"، وسيتم طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".





فكرة الكليب بسيطة ومصاحبة لكلمات الأغنية، والتي يتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد عرفان، والملحن والموزع الموسيقي أحمد أبو زيد، وقام كريم أبو زيد بوضع ألحان الأغنية بنفسه.



