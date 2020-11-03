تسمعها وتشعر بها تتحرك تحتها.. شاهد.. معاناة عائلة كاملة بسبب الفئران

كيلي دافيسون، من سماع صوت الفئران والشعور بها وهي تتحرك بانتظام تحت "بانيو" الاستحمام في منزلها. تسبب غزو للفئران في أزمة نفسية وجسدية لعائلة بريطانية، حيث تعاني الأم، والتى تدعى









ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية، تشعر الأم بمرور عدد كبير من الفئران وهي تحمم أطفالها، مما أصابها بالرعب وعدم القدرة على استخدام الحمام في منزلها بمقاطعة كورنوال في مدينة سالتاش الإنجليزية.



















وتواصلت الأم مع المسئولين بمقاطعة كورنوال ، إلا أن المشكلة لم يتم حلها بعد، فهي ما زالت تسمع الفئران وتشعر بهم، معلقةً: "أنا وأطفالي نعيش مع الفئران وسط رائحة لا تطاق".









هذه الرائحة بسبب استخدام الأم سم الفئران الذي قتل بعضهم، لكنه ترك وراءه رائحة كريهة تنبعث من الجثث الميتة التي لم تتم إزالتها، إضافة إلى ثقوب خلفتها الفئران، فلم يعد الحمام صالحًا للاستخدام.









