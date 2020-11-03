أمتلك سيارة فارهة هل عليها زكاة مال؟ .. علي جمعة يجيب





هل تجارة السيارات المستعملة عليها زكاة ؟

وفي رده على سؤال " كيف أخرج الزكاة حيث أنني أقوم بشراء السيارات وتوضيبها ثم أبيعها مرة أخرى"؟ ، قال: ليس عليك زكاة لأن ما تفعله ليس تجارة وإنما صناعة فأنت تأخذ هامش ربح بعد توضيب السيارة، واعلم أن رأس المال الذي يتم تدويره ليس عليه زكاة مال.



وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية بمسجد فاضل أن الزكاة تكون على التجارة التي ضابطها أن تشتري ثم بغرض البيع ثم لتحقيق ربح ولو فقدت واحدة من الثلاثة لا تكون تجارة ، فلو أنك اشتريت دقيقا وقمت ببيعه كما هو يكون ذلك تجارة عليها زكاة ، أما إذا اشتريت دقيقا وقمت بتصنيع الحلويات منه وبيعها، فبهذا الشكل تكون صناعة ليس عليها زكاة.

كيف يتم إخراج الزكاة على السيار ة





واكدت اللجنة أنه في حالة استخدام السيارة للركوب الشخصي فلا يوجد عليها



قالت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية ان الزكاة على السيارات تختلف قيمتها حسب طريقة استخدام السيارة ، مؤكدا ان الزكاة على السيارة تكون حسب الغرض من السيارة وهل للأستخدام الشخصي أم التجاريواكدت اللجنة أنه في حالة استخدام السيارة للركوب الشخصي فلا يوجد عليها زكاة ، وذلك وفقا لما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال " ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة ، ويعني الحديث أن الحصان وهو وسيلة النقل في السابق إذا استخدمت للركوب الشخصي فلا يوجد عليها زكاة.

وواضحت اللجنة إذا كان استخدام السيارات بصورة تجارية فيجب اخراج الزكاة عليها لانها تتحول بذلك إلى مجال للتجارة وتكون شروط اخراج الزكاة عنها حسب قيمة السيارة حيث أن تجاوزت 85 جرام الذهب 21 يتم إخراج2.5 % بعد مرور عام هجري كامل على السيارة من يوم شرائها.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن السيارة الخاصة -الملاكي- ليس عليها زكاة حتى لو كان سعرها باهظًا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».وأضاف «جمعة»، خلال أحد الدروس الدينية ، ردا على سؤال: " املك سيارة فارهة وثمنها كبير، هل عليها زكاة ؟ ، قائلا: أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولها شروط محددة وضعتها الشريعة الإسلامية، وهي: بلوغ النصاب، وحولان الحول -مرور سنة هجرية-، فإذا امتلك الإنسان مالًا وكان هذا المال بالغًا النصاب وهو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار21، وحال عليه الحول أي مرت عليه سنة هجرية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.