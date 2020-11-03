تعيين إيهاب أبو بكر نائبا لرئيس الهيئة القومية للبريد للتحول الرقمي





حيث يتمتع إيهاب أبوبكر ، بخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات تصل إلى ٣٠ عاما تقلد خلالها العديد من المناصب وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، في العديد من الشركات والمؤسسات العالمية المختلفة.





جدير بالذكر ان إيهاب أبوبكر حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال الدولية (ESLESCA - فرنسا) ، وشهادة إدارة المؤسسات المعتمدة (جامعة ولاية فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية) والبرنامج الشامل للإدارة الحديثة ( Insead فرنسا)، وقد بدأ مسيرته المهنية في Yellow Pages ، مسؤولًا عن تنفيذ تكنولوجيا المعلومات بالشركة ، وذلك من خلال التعاون مع المكتب الرئيسي للشركة في كندا.





كما ساهم في إنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى قيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) ومصفاة نفط الشرق الأوسط (MIDOR) و انضم بعد ذلك إلى مجموعة مانتراك، الموزع الوحيد المعتمد لمصنع الآلات الثقيلة "كاتربيلر" في 12 دولة ، مع مكتبها الرئيسي في المملكة المتحدة.





وخلال فترة عملة مع الشركة والتي وصلت الى 18 عامًا ، لعب دورًا أساسيًا في انشاء قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة طبقا للنظم التكنولوجيا الحديثة، كما اصبح مسئولا عن استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة للمجموعة بأكملها ، عبر 12 دولة وفى عام 2013 ، تم تكليفه بإعادة هيكلة قطاع تكنولوجيا المعلومات في شركة Vanguard Logistics Service (VLS) في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية وهي شركة خدمات شحن وخدمات لوجستية لها اكثر من 120 مكتبًا منتشرة في 30 دولة .





وقد نجح في إعادة تقييم قدرات وظيفة تكنولوجيا المعلومات ، وإعادة هيكلة تشغيل تكنولوجيا المعلومات ، واختيار وتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP جديد للشركة ، كما عمل خلال هذه الفترة CIO لمجموعة لـ VLS وكذلك لمجموعة Mantrac في نفس الوقت وعمل أيضًا كعضو مجلس إدارة في UHL ، الشركة القابضة التي تم إنشاؤها حديثًا لمجموعة مانتراك ، والتي تأسست في دبي ، الإمارات العربية المتحدة.

أصدر اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، قرارًا بتعيين إيهاب أبو بكر نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للتحول الرقمي.