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محافظ الشرقية: تنسيق مع "الري" لتفادى ارتفاع منسوب الترع والمصارف "فيديو"

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:53 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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قسم التوك شو
قال اللواء ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن طقس الشتاء في العام الماضي كان متقلبًا، ولم تتوقع الدولة بعض الحالات، ولكن هيئة الأرصاد في الكثير من الأحيان كانت تخطر الحكومة بأخبار الطقس ومواعيد نزول الأمطار، سواء كانت غزيرة أو قليلة. 

وأضاف ممدوح غراب، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تدعيم جميع الحملات الميكانيكية، بين ماكينات رفع وشق المياه، التي يبلغ عددها حوالى 22 ماكينة، لافتا إلى إعداد فرق التدخل السريع حول الأماكن التي يحدث بها تجمعات كبيرة، بعد البدء في معرفة تلك الأماكن بالتحديد، جابنا للأعمال الروتينية وهي التنظيف والتطهير للمصارف. 

وأشار "غراب"، إلى أن بعض المشاكل التي تمت مواجهتها في الشمال وارتفاع منسوب المصارف والترع، بعد أن التنسيق مع وزارة الري للمتابعة المستمرة، متابعا أن أعمدة الإنارة أيضًا كانت من بعض المشكلات التي تم التعرف عليها، التي تمت مراجعتها ومتابعتها حاليا، ليتم تفادي الأسلاك المكشوفة حتى لا تؤدي أي صعق للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تقوم بمراجعة جميع المصانع، بجميع أسطح تلك المصانع لإقامة العزل عليها حتى نتفادى أي مشكلة كهربائية أو صعق لأحد العاملين بالمصنع.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه مطمئن لجميع الاستعدادات، نظرا لأن المحافظة سعت للقيام بجميع الاستعدادات لمواجهة الفترة المقبلة. 

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