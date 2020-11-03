تعرف على حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر 2020 وأكثرها مبيعا.. صور

يبحث الكثير من محبي السيارات في مصر ، عن السيارات الأكثر مبيعا ويتابع من حين إلى آخر حجم مبيعات العلامة المفضلة لديه، وفي هذا السياق يأتي تقرير مجلس معلومات السيارات المصري الاميك ليوضح حجم ليوضح حجم مبيعات الشركات .









حيث أعلن تقرير مجلس معلومات السيارات المصري الاميك ، عن أهم مبيعات السيارات في مصر خلال العام الجاري 2020 في الفترة من يناير الي سبتمبر 2020 ونسلط الضوء على أهم مبيعات السيارات الصينية في مصر.





وأكد تقرير مجلس معلومات السيارات المصري الاميك أن أكثر مبيعات السيارات الصينية في مصر سيطرت عليها شركة ام جي MG بحصة تقترب من 50% من السوق وبالتحديد 48% تقريبا من مبيعات الصيني في مصر.





وارتفعت مبيعات ام جي MG في مصر في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 لتصل إلى 8000 سيارة من خلال 4 طرازات تتوافر في مصر منهم طراز واحد مجمع محليًا.





وجاء معدل مبيعات ام جي MG بعدد 8000 سيارة من إجمالي مبيعات السيارات الصينية التي زادت عن 18 ألف سيارة في فترة الإحصاء ، وجاء ترتيب علامات السيارات الصينية في مصر في المبيعات كالتالي :





1- ام جي MG بعدد 8000 سيارة





2- شيري chery بعدد 6090 سيارة





3- بي واي دي byd بعدد 2747 سيارة





4- بريليانس brilliance بعدد 289 سيارة





5- زوتي zoty بعدد 200 سيارة





6- جيلي gelly بعدد 116 سيارة



