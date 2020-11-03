AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر 2020 وأكثرها مبيعا.. صور

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:11 ص
ام جي mg rx5
ام جي mg rx5
Advertisements
اشرف عطية
يبحث الكثير من محبي السيارات في مصر ، عن السيارات الأكثر مبيعا ويتابع من حين إلى آخر حجم مبيعات العلامة المفضلة لديه، وفي هذا السياق يأتي تقرير مجلس معلومات السيارات المصري الاميك ليوضح حجم مبيعات الشركات .


حيث أعلن تقرير مجلس معلومات السيارات المصري الاميك ، عن أهم مبيعات السيارات في مصر خلال العام الجاري 2020 في الفترة من يناير الي سبتمبر 2020 ونسلط الضوء على أهم مبيعات السيارات الصينية في مصر. 

وأكد تقرير مجلس معلومات السيارات المصري الاميك أن أكثر مبيعات السيارات الصينية في مصر سيطرت عليها شركة ام جي MG بحصة تقترب من 50% من السوق وبالتحديد 48% تقريبا من مبيعات الصيني في مصر. 

وارتفعت مبيعات ام جي MG في مصر  في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 لتصل إلى 8000 سيارة من خلال 4 طرازات تتوافر في مصر منهم طراز واحد مجمع محليًا. 

وجاء معدل مبيعات ام جي MG بعدد 8000 سيارة من إجمالي مبيعات السيارات الصينية التي زادت عن 18 ألف سيارة في فترة الإحصاء ، وجاء ترتيب علامات السيارات الصينية في مصر في المبيعات كالتالي :

1- ام جي MG بعدد 8000 سيارة 

2- شيري chery بعدد 6090 سيارة

3- بي واي دي byd بعدد 2747 سيارة

4- بريليانس brilliance بعدد 289 سيارة

5- زوتي zoty بعدد 200 سيارة

6- جيلي gelly بعدد 116 سيارة

7- بايك baic بعدد 62 سيارة. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسعر يبدأ 131 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات صيني زيرو في مصر

هيونداي تتفوق على تويوتا وتتصدر مبيعات السوق المصرية

إنعاش المبيعات.. خصومات جديدة على أسعار byd f3 .. صور

ارتفاع مبيعات السيارات الملاكي في السوق المصري إلى 23 %

طرح الوحش الصيني بريليانس brilliance v7 في مصر يناير 2021.. صور

مبيعات شركة جيلي gelly الصينية لم تتأثر بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

طريقة مبتكرة لعمل الشوفان والزبادي للتخسيس

أخبار الفن| أحمد مالك يكشف حقيقة سرقة الواقي الذكري.. وغادة عادل ترقص بـ كأس من الخمر

أخبار التوك شو.. سر حذف اتحاد الكرة لبيان اعتذار كهربا.. وفيديو جديد لـ ابن القاضي يتسبب في انفعال أحمد موسى

فيديو جراف.. قصة طبيب يشتري مصباحا سحريا ومفاجأة بعد حكّه

أمتلك سيارة فارهة هل عليها زكاة مال؟ .. علي جمعة يجيب

خالد الغندور عن طاقم تحكيم موقعة الزمالك والرجاء: جايين بغرض وبتوجيه معين.. ربنا كبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر 2020 وأكثرها مبيعا.. صور

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2020 /2021 الأخيرة فى مصر

بعد رحيل بطل سلسلة جيمس بوند.. تعرف على أقوى سيارات العميل السري..صور