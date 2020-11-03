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اقتصاد

رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة: طرح 17 محلًا تجاريًا و19 وحدة إدارية للبيع بالمزاد العلني بالمدينة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:59 ص
هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة،أنه تم طرح 17 محلًا تجاريًا، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (14م2 : 100م2)، وكذا طرح 19 وحدة إدارية بمساحات تتراوح من (30م2 : 60م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى.

وأوضح المهندس عادل النجار أن تم طرح 13 محلًا تجاريًا  و صيدلية و 17 وحدة إدارية بعمارات الإسكان الاجتماعى بقطاع (ج) بمنطقة الـ800فدان، وذلك للبيع فى 3 جلسات للمزاد العلني.

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وأشار رئيس جهاز "6 أكتوبر الجديدة"، إلى أنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية ووحدتين إداريتين بعمارة 83 بمشروع سكن مصر بالمدينة، وذلك للبيع فى جلسة للمزاد العلنى.

 وقال المهندس عادل النجار: يأتى ذلك فى إطار تلبية احتياجات سكان المدينة، وكذا توفير فرص العمل والاستثمار بها، مؤكدًا أن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة لا يدخر جهدًا فى تنفيذ المشروعات والخدمات  المختلفة، لا سيما المشروعات السكنية.

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