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ديني

جامعة الأزهر توافق على إعادة قيد مستنفذي مرات الرسوب بفاصل 3 سنوات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:59 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على إعادة قيد الطلاب مستنفذي فرص البقاء بكليات الجامعة المختلفة ولديهم فاصل زمني ثلاث سنوات.

وقال رئيس الجامعة، في منشور له، إن الطلاب سيتم قيدهم ضمن تنسيق الطلاب والطالبات مستنفذي الرسوب في العام الجامعي 2020-2021 بفاصل زمني ثلاث سنوات.

ويقوم الطالب أو الطالبة بسداد مبلغ 430،5 جنيه عن الفاصل الزمني الثالث لصالح صندوق الخدمات التعليمية وغير التعليمية لمرحلة الإجازة العالية بخلاف الرسوم المقررة على الطلاب المعاد قيدهم بفاصل زمني عامين جامعيين.

وكان عدد من الطلاب والطالبات مستنفذي مرات الرسوب وفرص البقاء بالكليات تقدموا بطلب للموافقة على إعادة قيدهم مرة أخرى بأي كلية من كليات الجامعة.

تسكين طلاب وطالبات فرق النقل
أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه بداية من غد الأربعاء الموافق ٤/ ١١/ ٢٠٢٠، سيتم تسكين طلاب وطالبات فرق النقل الحاصلين على تقدير ممتاز. 

وأوضح أنه سيتم تسكين طلاب وطالبات المناطق النائية الحاصلين على تقدير عام جيد جدا.

وفي إطار متابعته الدائمة والمستمرة لأعمال لجان الامتحانات بكلية الدراسات العليا بمختلف القطاعات؛ تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة،  يرافقه الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا،  والدكتور محمد سبتان، وكيل الكلية؛ لجان امتحانات مادة اللغة الإنجليزية امس الاثنين. 

وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على انتظام اللجان التي تقام وسط إجراءات احترازية شديدة، حرصًا على صحة جميع الطلاب والطالبات وسلامتهم؛ مصريين ووافدين.

وتأكد من تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات؛ من حيث التهوية المناسبة والإضاءة الكافية، بجانب وجود الإشراف الطبي داخل الكلية.

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