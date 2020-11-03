جامعة الأزهر توافق على إعادة قيد مستنفذي مرات الرسوب بفاصل 3 سنوات

وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على إعادة قيد الطلاب مستنفذي فرص البقاء بكليات الجامعة المختلفة ولديهم فاصل زمني ثلاث سنوات.





وقال رئيس الجامعة، في منشور له، إن الطلاب سيتم قيدهم ضمن تنسيق الطلاب والطالبات مستنفذي الرسوب في العام الجامعي 2020-2021 بفاصل زمني ثلاث سنوات.





ويقوم الطالب أو الطالبة بسداد مبلغ 430،5 جنيه عن الفاصل الزمني الثالث لصالح صندوق الخدمات التعليمية وغير التعليمية لمرحلة الإجازة العالية بخلاف الرسوم المقررة على الطلاب المعاد قيدهم بفاصل زمني عامين جامعيين.





وكان عدد من الطلاب والطالبات مستنفذي مرات الرسوب وفرص البقاء بالكليات تقدموا بطلب للموافقة على إعادة قيدهم مرة أخرى بأي كلية من كليات الجامعة.





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