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حوادث

ضبط وحرق وتعذيب.. زوج يعذب زوجته بسبب خلافات بينهما بالشرقية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد من ضبط زوج متهم بتعذيب زوجته وتعريض حياتها للخطر، وتم إحالته الي النيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وعرض الزوجة على الطب الشرعى.


كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة أبوحماد من " وائل " يتهم فيه " محمد  ر س "  46 سنة صاحب كشك زوج شقيقته " ر س "  36 سنة ربة منزل باحتجازها وتعذيبها داخل المنزل وقص شعرها وإجبارها للجلوس على مسامير، وذلك إنتقاما منها لتحريرها محضر ضده لقيامه بالتعدى عليه بالضرب من قبل وكسر ذراعها وترك المنزل والعودة إلى منزل عائلتها من سوء معاملته لها، وبعدها قام بالإعتذار لها وتوسل لكى تعود الي المنزل، وبعد عودتها قام بالانتقام منها.


وعلى الفور توجه ضباط مباحث أبوحماد، لفحص البلاغ وتبين صحة  الواقعة وتم العثور على شقيقته بها آثار كدمات وحروق، وآثار تعذيب بجسدها وقص شعرها.


وتم اصطحاب الزوج إلى مركز الشرطة، وتحرير المحضر رقم 5477 جنح مركز شرطة أبوحماد لسنة 2020.

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