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أخبار البلد

في حفل عيدها الـ 66.. تعرف على أهم إنجازات وزارة الإنتاج الحربي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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كريم الخطيب
استعرض المهندس أسامــة عبد العزيـــز، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي لشئون القطاعات الحكومية خلال كلمته فى حفل عيد الإنتاج الحربي السادس والستين، ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربي. 

وتحدث عن إنجازات وزارة الإنتاج الحربي وقطاعاتها التابعة التى تضم، المركز الطبى التخصصى ، قطاع الميادين المركزية ، قطاع التدريب ، مدرستى الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان والسلام، الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة)، ودورها فى تحقيق العديد من الإنجازات خلال العـــام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ من خطط تدريبية متطورة وتطوير إدارى وإعادة هيكلة. 


كما أشار الى الإهتمام بالعنصر البشرى بالوزارة وتدريبه وتطويره وتأهيله لتولي المناصب القيادية، والإهتمام بالتعليم من خلال تطوير الوحدات التعليمية التابعة وتخريج العمالة الفنية المدربة على خوض غمار سوق العمل، إلى جانب الإهتمام بصحة العاملين وتقديم أفضل رعاية صحية لهم ولأسرهم من خلال المركز الطبى، إلى جانب دور قطاع الميادين فى إختبارات الذخيرة والمعايرة للصناعات العسكرية.

وتحتفل «وزارة الإنتاج الحربي» بالعيد الـ66 ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وعدد من المسئولين. 

كما شارك عدد من القيادات الوطنية وقيادات وعمال وزارة  الإنتاج الحربي، وعدد من العلماء والفنانين والإعلاميين والصحفيين. 

واطلقت وزارة الإنتاج الحربي اليوم فيلم بعنوان "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل" ، بمشاركة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، بمناسبة الإحتفال بالعيد السادس والستين.

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