أخصائية التغذية الإكلينيكية تكشف خطورة الإكثار من تناول الفيتامينات.. فيديو

قالت الدكتورة أميرة سعيد، أخصائية الصحة العامة والتغذية الإكلينيكية، بالمعهد القومى للتغذية، إنه لم يحتاج الجسم للفيتامين إذا كان الشخص يقوم علي التغذية السليمة مع خلو جسمه من الأمراض.





وأضافت سعيد، أثناء استضافتها في برنامج"هذا الصباح" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن الجسم يحتاج إلى 90 مجم فقط يوميا من فيتامين سى، متابعا أن يوجد بعض العناصر في كثرتها ينتج عنها تسمم للجسم ومنها الزنك وفيتامين D وفيتامين A.





وأشارت إلى أن عند تناول عنصر الزنك من الغذائية في الطعام ليس يوجد به ضرر للجسم، ولكن عند تناول دواء به عنصر الزنك حينها تحدث مشاكل كبيرة للكلى والكبد، ولكن الإكثار منه يجلب الكثير من الأمراض ومنها سقوط الشعر والدوخة، وايضا يعمل علي تقليل المناعة علي المدى البعيد.

وأكدت أخصائية الصحة العامة والتغذية الإكلينيكية، أن الزنك أثبت أنه علي مدى طويل من تناوله يمكن أن ينتج عنه أورام وسرطان، بالرغم من الفيتامينات في غاية الأهمية لمحاربة الأورام، ولكن عند الإفراط الزائد في تناولها بدون استشارة طبيب قد يؤدي إلى أمراض كثيرة.





وأوضحت أن يجب التفريق بين الجرعة الوقائية جرعة علاجية، أى يوجد أشخاص تحتاج إلى وجود فيتامين للوقاية من أى مرض للجسم، وأخرين يحتاجون تناول هذه الفيتامينات للعلاج من أمراض معينة، هنا يجب استشارة الطبيب وتنفيذ أوامره.