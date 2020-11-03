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محافظات

تنافس في المسيرات بين مرشحي النواب بجنوب سيناء.. وفودة يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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ايمن محمد
شهدت المعركة الانتخابية لمرشحي مجلس النواب بجنوب سيناء، حالة من التنافس الشديد بين المرشحين، ظهرت في إنهاء التربيطات مع القبائل والكتل التصويتية من الوافدين، والتي بادر المرشحين على إجرائها في الأيام الأخيرة قبل إجراء انتخابات المرحلة الثانية.

وظهر تنافس المرشحين في مسيرات السيارات في شوارع طور سيناء، بين أبناء العمومة المرشح غريب حسان النائب الحالي لمدة ثلاث دورات برلمانيه، والمرشح حميد سليمان أبو بريك مرشح حزب مستقبل وطن فردي بالدائرة الثانية ، ومقرها طور سيناء ومدن خليج السويس، حيث خرج أنصار المرشحين بسياراتهم التي تحمل صور المرشحين وجابوا شوارع طور سيناء، بينما تسير الأمور بهدوء في الدائرة الأولى بشرم الشيخ ومدن خليج العقبة،  وأصبحت المنافسة شبه محسومة بين المرشحين  سليمان عطيوي مرشح مستقبل وطن فردي وبين المرشح محمد أبو الدهب.
 
وفي سياق متصل، يقود رجل الأعمال سيد عوض مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر حملة دعائية كبيرة للقائمة الوطنية في كل مدن جنوب سيناء، معتمدا على شعبيته الكبيرة وخدماته في مدن خليج السويس.
 
وقد استعدت محافظة جنوب سيناء، لانتخابات المرحلة الثانية النواب حيث يدلي 90235 ناخبا بأصواتهم في دائرتين الأولى مقرها شرم الشيخ، والثانية مقرها طور سيناء موزعين على 9 مراكز انتخابية و15 مقرا انتخابيا  و29 لجنة فرعية.

وشدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على ضرورة تدقيق التعليمات التنظيمية بواسطة مركز المعلومات ومركز العمليات وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان الانتخابية، مشيرا إلى ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

 اقرأ أيضا: 
تنافس في المسيرات بين مرشحي النواب بجنوب سيناء.. وفودة يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية
تنافس في المسيرات بين مرشحي النواب بجنوب سيناء.. وفودة يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية
تنافس في المسيرات بين مرشحي النواب بجنوب سيناء.. وفودة يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية
تنافس في المسيرات بين مرشحي النواب بجنوب سيناء.. وفودة يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

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