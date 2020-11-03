قنابل في قاع البحر تهدد حياة الحيتان والدلافين.. فيديو مؤثر

حوالي 100,000 طن من الذخائر غير المنفجرة في مياه بريطانيا، والتي يحتاج الكثير منها إلى التطهير؛ لإفساح المجال لمزارع رياح جديدة تولد الطاقة الكهربائية. أشارت تقارير مبدئية إلى وجود









ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دعت حملة بقيادة الممثلة جوانا لوملي إلى "حرق" قنابل الحرب العالمية الثانية غير المنفجرة في البحار حول سواحل بريطانيا بهدوء بدلًا من تفجيرها بعنف.









والسبب وراء هذه الحملة هو أن الطريقة التقليدية للتخلص من هذه القنابل في قاع البحر تفجيرها بجهاز متفجر آخر لديه القدرة على الإضرار بالحياة البحرية في هذه المياه.









ولا يمكن لموجات الانفجار فقط أن تصيب الحيتان والدلافين جسديًا، لكن صوت أيضًا يمكن أن يضر بسمعهم، وهو أمر أساسي للملاحة والتواصل، مما قد ينتهي إلى الوصول بهم إلى الشواطئ والسواحل، وهو وضع قاتل بسهولة.

















"الاحتراق المنخفض المستوى"، حيث تشعل محتويات القنبلة غير المنفجرة دون أن تشعلها فعليًا، ونتيجة لذلك تكون أكثر هدوءًا بمئات المرات. ودعت النجمة مع الجمعيات الخيرية للمحافظة على البيئة البحرية إلى استخدام نهج أكثر قياسًا يتم فيه استخدام شحنة أصغر لحرق القنابل، وهي عملية معروفة باسم









جدير بالذكر أن الحملة انطلقت بعد أسابيع فقط من إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط لمزارع الرياح لتزويد كل منزل بريطاني بالطاقة بحلول عام 2030.









ويقدر الخبراء أن كل انفجار بالتسبب في فقدان حاسة السمع عندما يصل إلى 60 من الثدييات البحرية، في الوقت الحاضر، كما يتم إطلاق حوالي 50 انفجارًا في المياه البريطانية كل عام، وهو رقم من المرجح أن يرتفع مع زيادة الطلب على بناء مزارع الرياح.











