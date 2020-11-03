AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قنابل في قاع البحر تهدد حياة الحيتان والدلافين.. فيديو مؤثر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:10 م
قنابل في قاع البحر
قنابل في قاع البحر تهدد حياة الحيتان والدلافين
Advertisements
يارا زكريا
أشارت تقارير مبدئية إلى وجود حوالي 100,000 طن من الذخائر غير المنفجرة في مياه بريطانيا، والتي يحتاج الكثير منها إلى التطهير؛ لإفساح المجال لمزارع رياح جديدة تولد الطاقة الكهربائية.


ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دعت حملة بقيادة الممثلة جوانا لوملي إلى "حرق" قنابل الحرب العالمية الثانية غير المنفجرة في البحار حول سواحل بريطانيا بهدوء بدلًا من تفجيرها بعنف.


والسبب وراء هذه الحملة هو أن الطريقة التقليدية للتخلص من هذه القنابل في قاع البحر تفجيرها بجهاز متفجر آخر لديه القدرة على الإضرار بالحياة البحرية في هذه المياه.


ولا يمكن لموجات الانفجار فقط أن تصيب الحيتان والدلافين جسديًا، لكن صوت أيضًا يمكن أن يضر بسمعهم، وهو أمر أساسي للملاحة والتواصل، مما قد ينتهي إلى الوصول بهم إلى الشواطئ والسواحل، وهو وضع قاتل بسهولة.




ودعت النجمة مع الجمعيات الخيرية للمحافظة على البيئة البحرية إلى استخدام نهج أكثر قياسًا يتم فيه استخدام شحنة أصغر لحرق القنابل، وهي عملية معروفة باسم "الاحتراق المنخفض المستوى"، حيث تشعل محتويات القنبلة غير المنفجرة دون أن تشعلها فعليًا، ونتيجة لذلك تكون أكثر هدوءًا بمئات المرات.


جدير بالذكر أن الحملة انطلقت بعد أسابيع فقط من إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط لمزارع الرياح لتزويد كل منزل بريطاني بالطاقة بحلول عام 2030.


ويقدر الخبراء أن كل انفجار بالتسبب في فقدان حاسة السمع عندما يصل إلى 60 من الثدييات البحرية، في الوقت الحاضر، كما يتم إطلاق حوالي 50 انفجارًا في المياه البريطانية كل عام، وهو رقم من المرجح أن يرتفع مع زيادة الطلب على بناء مزارع الرياح.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تدق طبول الحرب على حدود لبنان

لأول مرة.. روسيا تكشف عن فيديو انفجار أقوى قنبلة نووية في التاريخ

تفاصيل مثيرة.. 3 حيتان قاتلة تصطدم باليخوت وتتسبب في 20 حادثة ..شاهد

أهم الكائنات البحرية.. تعرف على أنواع الدلافين ومناطق تواجدها في البحر الأحمر

الحيتان والدلافين في خطر.. الانقراض يهدد الحياة البحرية

لحظة إبطالها.. انفجار أكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية ببولندا ..فيديو

ترشيحاتنا

تصدقت على شخص وعلمت بأنه نصاب فهل ضاع الأجر ؟

الغيرة القاتلة.. مريم فخر الدين تعرضت للضرب بلا رحمة من زوجها

سر حذف بيان الصلح بين فضل وكهربا ومكالمة الخطيب مع رئيس الجبلاية

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2020 /2021 الأخيرة فى مصر

طريقة مبتكرة لعمل الشوفان والزبادي للتخسيس

تويوتا تطرح فئات جديدة من كورولا toyota corolla 2021 في مصر بسعر 290 ألف جنيه.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تطرح فئات جديدة من كورولا toyota corolla 2021 في مصر بسعر 290 ألف جنيه.. صور

ارتفاع أسعار إم جي mg 5 2021 اليوم في مصر .. صور

تعرف على حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر 2020 وأكثرها مبيعا.. صور