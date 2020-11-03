المالية: كروت ميزة تتيح للعاملين بالدولة خدمات السحب النقدي والشراء الإلكتروني..فيديو

قالت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، إن بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بـ"كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية تتيح خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات الصرق الآلي، والشراء الإلكتروني،وتقدم للعامين بالدولة بدون مقابل، وتصنف في أعلى درجة من التقنية الإلكترونية.





وأضافت داليا فوزى، عبر مكالمتها في برنامج"هذا الصباح" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن البطاقة تقوم بعملية سحب من خلال ماكينات الصرافة، وايضا يمكن استخدامها في عمليات الشراء بالمحلات التجارية، مع مشاركتها في عمليات الشراء والبيع التي تتم عبر الإنترنت.





وأشارت"فوزى"، إلى أن تلك البطاقة لا تعتبر تلامسية، ولكنها تكون بمثابة أعلى درجة من التنقية الحديثة، موضحة أنه وفقا لتعليمات وزير المالية فإنه سيتم بالتعاون مع البنك المركزى إتاحة ثلت الراتب للعاملين في الدولة،للشراء من المحلات التجارية، ثم يتم خصمه من مرتب الشهر الذى يليه.





وأكدت مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أنه بداية من استلام الموظف تلك البطاقة سوف يتم تعميمها، مشيرة إلى أن البنك المركزى يقوم على إتاحتها لمدة 6 شهور بدون أى مقابل،لافتة إلى أنه للحصول على البطاقة فإنه تتتم اجراءات بشكل إدارى من خلال الوحدة الحسابية والجهة متعاقدة مع بنك، ويتم تحويل جميع البطاقات إلى بطاقات ميزة، في حين يتم تسليمها للموظف فى مكان عمله بدون أى مقابل.





وأوضحت مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أنه بالفعل تم بدء التحويل علي مستوى القاهرة والمحافظات الأخرى، مشيرة إلى أن تفعيل هذه المنظومة،يستهدف 5 مليون بطاقة.



