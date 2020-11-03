AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب عادل اللمعي: محطة الـ "رورو" الجديدة شرق بورسعيد توفر آلاف فرص العمل

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:41 م
النائب عادل اللمعي
النائب عادل اللمعي
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T  فى ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يُعد مشروع واعد سيتم خلاله توفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. 

وأكد "اللمعي"، خلال مؤتمرًا موسعًا لغرفة ملاحة بورسعيد بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال، وبحضور ممثلي عن وحدة الكوميسا، أن مصر تخطو خطوات ثابتة بإقتصاد قوي رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها كل دول العالم، مشيرًا إلي أن الموافقة علي هذه الإتفاقية يدل علي ذلك. 



وتعد محطة دحرجة (رورو) بنظام الـ B.O.T في ميناء شرق بورسعيد، أول محطة متخصصة لتداول السيارات في مصر، ونجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التعاقد مع تحالف دولي لثلاث من كبريات الشركات العالمية لإنشاء هذه المحطة، وهو تحالف: بولورية أفريقيا لوجيستكس (الفرنسية)-ونيبون يوسن كايشا (اليابانية)-وتويوتا تسوشو (اليابانية).
 
وعددت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشتها في وقت سابق لمشروع القانون، علي العوائد الاقتصادية لهذا المشروع، بتأكيدها أن هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة، أما عن العوائد المباشرة فتتمثل في مقابل حق الانتفاع بالأرض وهو عائد داخلي للمشروع، والعوائد غير المباشرة فتتمثل في مقابل ترددات ورسو السفن في الميناء، وإيرادات عبور الشاحنات للأنفاق، وضرائب وكهرباء ومياه ووقود.
 
ويعمل المشروع علي توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يعمل علي زيادة الدخل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هند فتحي تكشف أبرز التعاقدات الجديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. فيديو

3 لجان تناقش مشروع قانون إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة ببورسعيد

النواب يوافق على مشروع الرورو بشرق بورسعيد.. تفاصيل

بنظام الـB.O.T .. اقتصادية النواب توافق على مشروع إنشاء محطة دحرجة السيارات ببورسعيد

تفاصيل موافقة اقتصادية النواب على إنشاء محطة "رورو" بميناء بورسعيد

النواب يوافق على امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة

ترشيحاتنا

ثاني أكبر قاتل للأطفال .. فيروس شبيه بكورونا يصيب آلاف الصغار فى بريطانيا

عنده شخصية قوية .. ميدو يتغنى بصفقة الأهلي المنتظرة

فضيحة في سموحة.. إلقاء القبض على ثلاثة مدربين

باحث سياسي يتوقع حدوث كارثة في أمريكا عقب إعلان نتيجة الانتخابات

تصريح ناري من مجدي عبد الغني على أزمة فضل وكهربا.. وضم رمضان صبحي للمنتخب

لكل الفئات.. كيفية الوقاية من قرح الساق الوريدية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختراع السوشيال ميديا .. طريقة عمل أرجل الدجاج

أسعار ومواصفات رينو لوجان 2020 /2021 الأخيرة فى مصر

لكل الستات .. إجراءات عملية التكميم البكيني للمعدة