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أخبار العالم

أمريكا الخائفة.. تحذير خطير للمباحث الفيدرالية لعنف بعد الانتخابات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:58 م
تأهب في أمريكا
تأهب في أمريكا
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محمد علي
أطلقت المباحث الفيدرالية الأمريكية أخطر تحذيراتها من احتمال حدوث عنف كبير على صلة بالانتخابات في بورتلاند، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.


وجهزت الحكومة الأمريكية  نفسها لمواجهة اضطرابات، كما استعدت قطاعات اقتصادية وتجارية لإجراءات احترازية وتحصينات غير مسبوقة، والحرس الوطني أعد وحدات خاصة لمواجهة الخارجين عن النظام، وفق لما أفادت به صحف دولية.

يتصاعد القلق بين كثيرين من السياسيين والباحثين وقادة الرأي من أن تنزلق الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، نحو أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ قرن ونصف القرن، أي منذ الحرب الأهلية الأمريكية.

 وينبع القلق من إمكانية تحقق نتائج متقاربة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن في عدد قليل من الولايات المتأرجحة، أو إذا استنكر أحد المرشحين شرعية العملية الانتخابية بما قد يولد العنف وسفك الدماء.

من بين السيناريوات المحتملة أن يخسر الرئيس ترامب بهامش ضئيل في ولاية أو اثنتين، وفي هذه الحال من المرجح أن تنتشر أجواء غير مألوفة بالنسبة إلى الأمريكيين في العصر الحديث، تبدأ بأن لا يعترف بالهزيمة ويستخدم تكتيكات وأساليب عديدة محاولًا البقاء في السلطة.

وقد يتمرد بايدن والديمقراطيون على نتيجة الانتخابات إذا فاز ترامب بإحدى الولايات الديمقراطية تقليديًا بهامش ضئيل، وقد يفجر كل ذلك اضطرابات واحتجاجات قد يواجهها الرئيس ترامب.

و تستعد إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد لمواجهة الاضطرابات، وتتأهب البنوك والمحال التجارية والمباني السكنية لاندلاع عنف من خلال تركيب ألواح خشبية سميكة على واجهات منافذها، كما أنشأ الحرس الوطني في عدد من الولايات وحدة جديدة يتشكل معظمها من رجال الشرطة العسكرية بهدف المساعدة في إخماد الاضطرابات في الأيام المقبلة.

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