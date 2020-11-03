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حوادث

"تموين سوهاج" يُحرر 58 قضية متنوعة في المحافظة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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"تموين سوهاج" أنغام الجنايني
وجه اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بحملة بدائرة المديرية، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وفي مجال التموين تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج، بالاشتراك مع مديرية التموين، من تحرير 58 قضية تموينية.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية لضباط مباحث التموين من تحرير 58 قضية تموينية تضمن "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية.

حُررت المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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