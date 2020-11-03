بمشاركة 400 ألف زائر.. دورة استثنائية لمعرض الصين الدولي الثالث للواردات

أنهت مدينة شانغهاي بشرقي الصين، جميع الأعمال التحضيرية لافتتاح معرض الصين الدولي الثالث للواردات، والمقرر خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري، حيث تستعد المدينة لاستقبال حوالي 400 ألف زائر متخصص.





وأعلنت الصين تنظيم المعرض الدولي الثالث للواردات وسط إجراءات صارمة للوقاية من وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" والسيطرة عليه خلال الحدث، حيث من المقرر أن يستعرض الرئيس الصيني "شي جين بينج" في كلمة عبر الفيديو، يلقيها في حفل افتتاح المعرض ومنتدى هونجكياو الاقتصادي الدولي، مقترحات الصين وإجراءاتها لتوسيع الانفتاح بقوة ودعم التجارة متعددة الأطراف والالتزام بالتعاون المربح للجميع في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن انتشار "كوفيد-19".





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وذكرت سلطات بلدية شانغهاي أن جميع الأعمال التحضيرية للمعرض، الذي ينظم على أرض الواقع وعبر الشبكة العنكبوتية، اكتملت، حيث تستعد المدينة لاستقبال حوالي 400 ألف زائر متخصص.





وقالت اللجنة المنظمة إنه على الرغم من فيروس كورونا، فإن المعرض هذا العام يجتذب عارضين عالميين بأعداد كبيرة، مع مساحة عرض إجمالية موسعة، حيث يشارك ما يقرب من 50 شركة وشركات رائدة لأول مرة، بالإضافة إلى عرض مئات المنتجات والتقنيات والخدمات الجديدة على مستوى العالم لأول مرة.





وأضافت اللجنة أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الصارمة للوقاية من وباء كوفيد-19 والسيطرة عليه خلال الحدث، حيث خصصت شانغهاي 33 مستشفى للمعرض، وخمس محطات طبية في موقع المعرض، إلى جانب 12 سيارة إسعاف و25 موقعا مؤقتا للمراقبة والعلاج مع وجود ما يقرب من 400 عامل طبي.





وتم توسيع مساحة منطقة العرض لمعرض الصين الدولي الثالث للواردات إلى 360 ألف متر مربع، فيما تم تقسيم المنطقة إلى ستة أقسام لعرض المنتجات الغذائية والزراعية والسيارات والمعدات التقنية والسلع الاستهلاكية والأجهزة الطبية ومنتجات الرعاية الصحية، فضلا عن تجارة الخدمات، إضافة إلى أربعة أقسام فرعية خاصة بالصحة العامة، والنقل الذكي، والحفاظ على الطاقة، وحماية البيئة، والسلع الرياضية.





واستحوذت 5 دول، الصين، أمريكا، ألمانيا، ايطاليا، البرازيل على 35.8% من إجمالي الواردات المصرية خلال الـ8 أشهر الأولى من 2020 بقيمة 15.595 مليار دولار في مقابل 18.773 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بتراجع 16.9%، وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ تلك الدول على 36.8% من إجمالي الصادرات المصرية خلال شهر أغسطس بقيمة 1.815 مليار دولار في مقابل 2.223 مليار دولار بتراجع 18.3%.





واحتلت الصين المركز الأول بقائمة أكبر الدول المصدرة لمصر مستحوذة على 15.6% من إجمالي الواردات المصرية، بقيمة 6.795 مليار دولار في مقابل 8.264 مليار دولار بتراجع 17.8%، وشهدت قيمة الواردات المصرية من الصين خلال أغسطس تراجعا بنسبة 19.4% لتبلغ 717.431 مليون دولار في مقابل 889.955 مليون دولار.