ضخ استثمارات جديدة.. اقتصاد النواب تفند 4 فوائد لتعاون مصر مع اليابان زراعيًا

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن تصدير المنتجات المصرية والزراعية للخارج شيء جيد لتعويض المنتجات الصناعية في مصر، وفتح أسواق جديدة غير الأساسية لمنتجات الموالح المصرية في روسيا ثم باقي دول أوروبا.











وأشاد "السيد" بجهود وزير الزراعة على إقدامهِ على هذه الخطوة ونجاحه في فتح أسواق جديدة في اليابان، وهذا أمر ليس بالهين علي أي دولة لكي تكون قادرة على الإقدام على هذه الخطوة، إلا إذا أقرت بجودة منتجاتها لمواكبة التقدم هناك.









وأضاف عضو لجنة الاقتصاد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن دولة متقدمة كاليابان لا تقبل أي منتج بسهولة، بل لابد أن يكون لها ثقة في المنتج الذي تستورده ومصر على قدر كافٍ من هذه الثقة وهذه شهادة للمنتج المصري كونه ذات جودة عالية ومواصفاته مضبوطة وغير مهدرجة.









وتابع حديثه قائلا: "إن إنتاج مصر للموالح يكون بنسب كبيرة وإقدامنا على تصديرها يساهم في توفير العملة الصعبة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والقضاء على مشكلة البطالة بطريقة تساعد على جمع المحصول في توقيته المناسب وجعله جاهزًا للتصدير، إضافة إلى عمل العديد من اتفاقيات التبادل بين البلدين، على أن نقوم بالصناعة في روسيا مقابل المنتج المصري الذي يتم تصنيعه، وهذا نوع من الثقافات المتكافئة بما يعود على الاقتصاد المصري بالنفع الكبير".





وأعرب "السيد" عن سعادته البالغة بما فعلته وزارة الزراعة فى ظل الفترة الماضية من تصدير لمنتجاتنا المصرية قائلًا إن عمليات تصدير المنتجات المصرية الفترة الماضية، خاصة فترة كورونا كانت على مستوى عالٍ وبكميات كبيرة فاقت السنوات الماضية في نفس التوقيت، مما عاد بالنفع علي الاقتصاد المصري، حيث كانت الدول بالخارج تتلهف على مصر طيلة فتر إغلاقها على نفسها في ظل جائحة كورونا، واعتمدوا كثيرا على المنتج المصري في هذه الفترة.









جاء ذلك بعد أن أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح السوق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية وليس البرتقال فقط بعد العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق اليابانية أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة، وذلك انطلاقًا من دعم رئيس الجمهورية وجهود الحكومة المصرية، وفي إطار تدعيم علاقات التعاون المشتركة بين مصر واليابان.









وقال القصير إنه على مدار العام الماضي 2019 كثف الحجر الزراعي المصري مفاوضاته مع الجانب الياباني،‏ حيث جرى الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة في اليابان والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق اليابانية أمام أصناف الموالح المصرية في الجريدة الرسمية اليابانية اليوم 2 نوفمبر 2020.









من جانبه، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، إن فتح السوق اليابانية بمثابة التحدي الأكبر الذي خاضه الحجر الزراعي في السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديدة، وذلك نظرًا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب الياباني وصعوبة المفاوضات، إلا أن فتح هذه السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية، والتي تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من ٢٠١٩ وحتى الآن واحتلال مصر المراكز المتقدمة في الصادرات كالمركز الأول في تصدير البرتقال لجميع دول العالم.