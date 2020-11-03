ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم آمال فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، بدعم تزايد آمال المستثمرين بفوز المرشح الديمقراطي جون بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، مما يفتح الباب أمام تمرير حزمة تحفيز مالي ضخمة تساعد الاقتصاد الأمريكي في تجاوز الآثار السلبية المترتبة على تفشي كورونا.









وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "يورو ستوكس" الأوسع نطاقا بنسبة 1.64% إلى 353 نقطة، كما صعد مؤشر" كاك " الفرنسي بنسبة 2.05% إلى 4787 نقطة، وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.96% إلى 12018 نقطة، في حين سجل مؤشر "فوتسي 100" البريطاني ارتفاعا بنسبة 1.72% إلى 5752 نقطة.









ويقول لوكمان أتونوجا، كبير المحللين لدى مجموعة "إف إكس تي أم" :"إن فوز جون بايدن في الانتخابات الرئاسة وسيطرة حزبه الديمقراطي على مجلس النواب مع فوزه في مجلس الشيوخ، يبدو النتيجة الأكثر إيجابية للأسواق العالمية، حيث تضمن زيادة فرص تمرير حزمة مالية ضخمة تمكن الاقتصاد الأكبر عالميا من تخطى بعضا من أضرار كورونا".









وأضاف: "غير أن فوز بايدن مع استمرار سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ قد يضعف من حظوظ إقرار الحزمة المالية الضخمة وتظل نتيجة أقل إيجابية للأسواق العالمية".









وأظهرت استطلاعات رأي أمريكية أن تقدم جون بايدن يتقدم على الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتأرجحة، ما قد يضمن له أكثرية الأصوات في المجمع الانتخابي وبفارق كبير.









ويشير موقع "ذا هيل" الأمريكي إلى أن هزيمة ترامب في تصويت 3 نوفمبر ليست محسومة بأي حال من الأحول، لكن من الواضح أنه الآن في وضع أسوأ مما كان عليه قبل أربع سنوات.









وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت في نهاية الأسبوع أن بايدن يقترب من مؤشر الـ50% أو يتجاوزه على الصعيد الوطني، وفي بعض الولايات المتأرجحة أيضا، وهي نقطة لم تتمكن هيلاري كلينتون من الوصول إليها عام 2016.



