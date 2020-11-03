AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تغريم 146 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:27 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف علي مدي إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم.  

 وأشار إلى أنه تم ضبط 146 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

اقرأ ايضا:

أكد المحافظ على مديرالإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا علي صحة وسلامه المواطنين وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره. 

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم. 

واكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامه الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك علي النحو التالي ..بميداني الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة – الأحرار- ميت غمر)، أسفرت عن ضبط 146 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تغريم 89 سائقا لعدم الالتزام بإرتداء الكمامة بالشرقية

لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. محافظ القليوبية يتفقد موقف بنها.. صور

تغريم ٣٤ سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية بالشرقية

تغريم 102 سائق لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

تغريم 59 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية بالشرقية

تغريم 56 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة فى الشرقية

ترشيحاتنا

تجديد حبس زياد العليمي وآخرين 45 يومًا في قضية خلية الأمل

موجز السوشيال ميديا: زوجة «زوج درة» الأولى تكشف حقيقة طلاقها.. وصلة رقص من خالد الصاوى في زفاف درة

أمير مرتضى مهاجما اتحاد الكرة: اتغرمت 50 ألف جنيه وفضل وكهربا شربوا ليمون واتصالحوا

يحمله 70% من البالغين في العالم.. معلومات عن الهربس الفموي المتكرر

تحطيم رقم جيرارد.. إنجاز أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام أتلانتا

بعد ظهور حشرة غريبة في الأقصر.. تحرك فوري من الأجهزة الأمنية والطب البيطري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح فئات جديدة من كورولا 2021 في مصر.. تويوتا تطرح كراون 2021 toyota crown .. صور

نشرة المرأة والصحة.. نصائح لتعديل سلوك طفلك.. أطعمة تخفف من حب الشباب لدى المراهقين

بإطلالة كاجوال بيضاء.. أمال ماهر تستعرض رشاقتها على إنستجرام