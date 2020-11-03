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شيرين بدر: 35 فنانا مصريا شارك بمهرجان الفن التشكيلي بالسويد.. فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت شيرين بدر، مؤسسة مشروع "آرت توداى الثقافى"، إنها شاركت وعدد من زملائها الفنانين بمهرجان فنى ثقافى ضخم  فى السويد، لافتة إلى أن السويد البلدة الوحيدة التى لم تغلق حدودها بسبب كورونا لأن عدد الإصابات بها قليل جدًا.


وأضافت شيرين بدر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المعرض عرض العديد من الألواح الخاصة بالفن التشكيلى، مشيرة إلى أن المعرض شارك فيه أكثر من 100 فنان من جميع دول العالم بينهم 44 فنانا عربيا.


وأوضحت أن الفنانين المصريين كان عددهم 35 فنانا مصريا شارك بألواحه، مؤكدة أن المهرجان تمت إقامته بعد دراسة للتعرف على خصائص المكان وعمل دعاية جيدة له.


وأكدت أن الهدف من إقامة المهرجانات الثقافية هو نشر الوعى الثقافي والبصرى.

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