AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الأمن المصري خط أحمر ..متحدث النواب يؤيد غلق معبر رفح لتجاوزات حماس

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:30 م
إغلاق معبر رفع -
إغلاق معبر رفع - ارشفية
Advertisements
فريدة محمد
أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب تأييده التام والمطلق لقرار السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أمام البضائع والمركبات وذلك بعد رصد تجاوزات من قبل حركة "حماس" الفلسطينية والمسيطرة على القطاع.

وقال " حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم ان الامن القومي مصر خط أحمر مؤكدا قدرة صقور قواتنا المسلحة المصرية الباسلة على حماية الحدود المصرية من مختلف الاتجاهات ضد كل من يحاولون زعزعة أمن واستقرار مصر.

وقال الدكتور صلاح حسب الله ان مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصرى العظيم تسير فى طريقها الصحيح ولن تسمح أبدًا بالعودة الى الوراء وان ماحدث من انفلات أمني واختراق للحدود المصرية من قوى الشر والظلام والارهاب عام 2011 لن يتكرر أبدًا لان المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وخلف جميع مؤسسات الدولة لمواجهة المخططات الخبيثة والشيطانية من قوى الشر والظلام والإرهاب الذين خانوا مصر وشعبها وحاولوا تدميرها وتمزيقها ولكن القوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصرى العظيم احبوا جميع محاولاتهم لاسقاط الدولة المصرية التى لم تنجح فى انقاذ مصر فقط ولكن منطقة الشرق الاوسط باسرها والعالم كله من حكم دولة المرشد والفاشية الدينية.

وكانت السلطات المصرية قد قررت استمرار ترحيل العالقين فقط حتى صباح غد الاربعاء ، بعد إعادة فتح المعبر اضافة الى ان السلطات المصرية كانت قد فتحت معبر رفح أول أمس في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين لمدة أربعة أيام تنتهي يوم غد الاربعاء ، بشرط أن يحمل المسافر شهادة خلو من فيروس كورونا والمعروف باختبار "PCR"، وفق ما أعلنت السفارة الفلسطينية في "القاهرة.

وأعرب دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة و السلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، و الدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة ولفت السفير دياب اللوح إلى أن هذه الخطوة أتت في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان هام من السفارة الفلسطينية بالقاهرة بخصوص عودة العالقين لـ غرة

سفارة فلسطين بمصر: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الأحد حتى الثلاثاء

متحدث النواب: المصريون يتذكرون بكل الفخر صقور وبواسل انتصار أكتوبر

حزب المؤتمر: وقوف الشعب صفا واحدا خلف قيادته وراء انتصارات أكتوبر

سفارة فلسطين بمصر: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الإثنين حتى الخميس

استمرار غلق معبر رفح للبضائع بعد رصد تجاوزات من قبل أعضاء حماس

ترشيحاتنا

سر حذف بيان الصلح بين فضل وكهربا ومكالمة الخطيب مع رئيس الجبلاية

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط

بعد رعب الغندور منه.. من هو السنغالي نداي حكم مباراة الزمالك والرجاء

موقف كهربا من الانضمام لمعسكر منتخب مصر بعد انتهاء أزمته مع فضل

هاني أبو ريدة يعلن عدم خوض انتخابات الجبلاية 2020 ويرشح البديل

هل قبلت بـ لقب الزوجة الثانية؟.. درة تكشف حقيقة زواجها من رجل متزوج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح فئات جديدة من كورولا 2021 في مصر.. تويوتا تطرح كراون 2021 toyota crown .. صور

نشرة المرأة والصحة.. نصائح لتعديل سلوك طفلك.. أطعمة تخفف من حب الشباب لدى المراهقين

بإطلالة كاجوال بيضاء.. أمال ماهر تستعرض رشاقتها على إنستجرام