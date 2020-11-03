الأمن المصري خط أحمر ..متحدث النواب يؤيد غلق معبر رفح لتجاوزات حماس

أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب تأييده التام والمطلق لقرار السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أمام البضائع والمركبات وذلك بعد رصد تجاوزات من قبل حركة "حماس" الفلسطينية والمسيطرة على القطاع.





وقال " حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم ان الامن القومي مصر خط أحمر مؤكدا قدرة صقور قواتنا المسلحة المصرية الباسلة على حماية الحدود المصرية من مختلف الاتجاهات ضد كل من يحاولون زعزعة أمن واستقرار مصر.





وقال الدكتور صلاح حسب الله ان مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصرى العظيم تسير فى طريقها الصحيح ولن تسمح أبدًا بالعودة الى الوراء وان ماحدث من انفلات أمني واختراق للحدود المصرية من قوى الشر والظلام والارهاب عام 2011 لن يتكرر أبدًا لان المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وخلف جميع مؤسسات الدولة لمواجهة المخططات الخبيثة والشيطانية من قوى الشر والظلام والإرهاب الذين خانوا مصر وشعبها وحاولوا تدميرها وتمزيقها ولكن القوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصرى العظيم احبوا جميع محاولاتهم لاسقاط الدولة المصرية التى لم تنجح فى انقاذ مصر فقط ولكن منطقة الشرق الاوسط باسرها والعالم كله من حكم دولة المرشد والفاشية الدينية.





وكانت السلطات المصرية قد قررت استمرار ترحيل العالقين فقط حتى صباح غد الاربعاء ، بعد إعادة فتح المعبر اضافة الى ان السلطات المصرية كانت قد فتحت معبر رفح أول أمس في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين لمدة أربعة أيام تنتهي يوم غد الاربعاء ، بشرط أن يحمل المسافر شهادة خلو من فيروس كورونا والمعروف باختبار "PCR"، وفق ما أعلنت السفارة الفلسطينية في "القاهرة.





وأعرب دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة و السلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، و الدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة ولفت السفير دياب اللوح إلى أن هذه الخطوة أتت في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.