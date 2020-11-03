انتصارات مصر وخطوطها الحمراء في صالون الجراح الثقافى خلال شهر نوفمبر

"انتصارات مصر وخطوطها الحمراء" هو عنوان صالون الجراح الثقافى لشهر توفمبر، والذى تستضيفه جمعية مصر الجديدة على مسرح مكتبتها العامة في السادسة مساء السبت المقبل 7 نوفمبر، بحضور كوكبة من الساسة والمفكرين.





وقال د. نبيل حلمى، امين عام جمعية مصر الجديدة، ان الندوة سوف تكشف عن دلالات الخطوط الحمراء التى اطلقتها القيادة السياسية ، وحجم التهديدات التى تواجهها مصر من كافة الجهات الاستراتيجية، واعلنتها القيادة السياسية قوية بان امن مصر القومى خط احمر لايمكن لاى جهة تجاوزه.





وعلى هامش الصالون ومن خلال فعالية ضيف ومسيرة يشارك الكاتب الكبير محمد درويش مدير تحرير جريدة الاخبار كضيف شرف اللقاء.





ويتحدث في اللقاء محمد العرابى وزير الخارجية الاسبق ومحمود خليفة المستشار العسكرى لجامعة الدول العربية والكاتب والمؤرخ احمد الجمال و د.جمال مصطفى سعيد استاذ الجراحة العامة بالقصر العينى ورئيس صالون الجراح الثقافى .