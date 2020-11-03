الأمن يستهدف سماسرة مكاتب الشهر العقاري ويضبط 19 شخصا

كشفت الاجهزة الامنية حقيقة ما تم تداوله على أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتكدس المواطنين أمام مكتب الشهر العقارى بمنطقة سموحة بالإسكندرية دون إتخاذ الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا والإدعاء بأن المكتب يخضع لسيطرة بعض الخارجين على القانون الذين يقومون بفرض إتاوات لعمل التوكيلات .





قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات أمنية إستهدفت محيط عدد من مكاتب الشهر العقارى بنطاق العديد من مديريات الأمن وأمكن ضبط 19 شخصا أثناء تواجدهم أمام مقرات الشهر العقارى بمحافظات (الجيزة- الإسكندرية – المنوفية – بورسعيد) حال قيامهم بأعمال السمسرة خارج نطاق المقرات.





وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى سبيل ضبط كل ما يخالف القانون لا سيما أمام مكاتب الشهر العقارى والعمل على تهيئة المناخ الآمن لتمكين المواطنين من إستخراج الأوراق والمستندات الرسمية منها دون عناء.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



