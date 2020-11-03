الغضبان يستعرض مقترح تطوير المدخل الجنوبي لمحافظة بورسعيد بحي الضواحي

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، الثلاثاء، مقترح تطوير المدخل الجنوبى لمدينة بورسعيد بحى الضواحى.





وكان ذلك فى إطار الطفرة التى تشهدها بورسعيد فى مختلف المجالات، بحضور الشركة الهندسية التى ستتولى الإشراف على المشروع والمهندس سيد خلف مستشار المحافظ للمساحة والمهندسة نيرمين نشأت مديرة التخطيط العمراني.









واستمع محافظ بورسعيد، إلى شرح توضيحي عن التصميمات الهندسية والمخطط التفصيلى لتطوير المنطقة، والذى سيشمل مجتمعا سكنيا ترفيهيا تجاريا استثماريا يضم إسكانا متميزا وفوق متوسط وناديا اجتماعيا رياضيا وأنشطة تجارية (مول تجارى) ومطاعم وكافيهات ومستشفى وأنشطة ترفيهية متعددة؛ بما يحقق جودة الحياة ويتماشى مع الطفرة التى تشهدها بورسعيد فى مختلف المجالات.





كما يساهم المشروع، فى زيادة فرص الاستثمار بالمنطقة وتوفير العديد من فرص العمل، وزيادة المسطحات الخضراء، ويكتسب أهمية خاصة من كونه يقع على مدخل بورسعيد الجنوبى (محور ٣٠ يونيو) ويمثل واجهة بورسعيد الحضارية.





من جانبه، أشاد محافظ بورسعيد، بالمخطط التفصيلى للمشروع، مؤكدا أن حى الضواحى يحصل على نصيب كبير من التنمية فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها بورسعيد، منوها بأنه سيتم عرض المشروع على الجهات المعنية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والتنسيق بين كافة الجهات لمناقشة إمكانية تنفيذ المشروع على أرض بورسعيد.





وأشار المحافظ إلى أن حى الضواحى والزهور يمتلك كافة مقومات النجاح لوجود أنشطة متعددة تساهم فى الارتقاء بسبل حياة المواطنين، مؤكدا تقديم كافة الدعم الذى يساهم فى تحقيق أفضل مستوى معيشى للمواطنين.