AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الغضبان يستعرض مقترح تطوير المدخل الجنوبي لمحافظة بورسعيد بحي الضواحي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:47 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، الثلاثاء، مقترح تطوير المدخل الجنوبى لمدينة بورسعيد بحى الضواحى. 

وكان ذلك فى إطار الطفرة التى تشهدها بورسعيد فى مختلف المجالات، بحضور الشركة الهندسية التى ستتولى الإشراف على المشروع والمهندس سيد خلف مستشار المحافظ للمساحة والمهندسة نيرمين نشأت مديرة التخطيط العمراني.


واستمع محافظ بورسعيد، إلى شرح توضيحي عن التصميمات الهندسية والمخطط التفصيلى لتطوير المنطقة، والذى سيشمل مجتمعا سكنيا ترفيهيا تجاريا استثماريا يضم إسكانا متميزا وفوق متوسط وناديا اجتماعيا رياضيا وأنشطة تجارية (مول تجارى) ومطاعم وكافيهات ومستشفى وأنشطة ترفيهية متعددة؛ بما يحقق جودة الحياة ويتماشى مع الطفرة التى تشهدها بورسعيد فى مختلف المجالات. 

كما يساهم المشروع، فى زيادة فرص الاستثمار بالمنطقة وتوفير العديد من فرص العمل، وزيادة المسطحات الخضراء، ويكتسب أهمية خاصة من كونه يقع على مدخل بورسعيد الجنوبى (محور ٣٠ يونيو) ويمثل واجهة بورسعيد الحضارية.

من جانبه، أشاد محافظ بورسعيد، بالمخطط التفصيلى للمشروع، مؤكدا أن حى الضواحى يحصل على نصيب كبير من التنمية فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها بورسعيد، منوها بأنه سيتم عرض المشروع على الجهات المعنية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والتنسيق بين كافة الجهات لمناقشة إمكانية تنفيذ المشروع على أرض بورسعيد. 

وأشار المحافظ إلى أن حى الضواحى والزهور يمتلك كافة مقومات النجاح لوجود أنشطة متعددة تساهم فى الارتقاء بسبل حياة المواطنين، مؤكدا تقديم كافة الدعم الذى  يساهم فى تحقيق أفضل مستوى معيشى للمواطنين.

الغضبان يستعرض مقترح تطوير المدخل الجنوبي لمحافظة بورسعيد بحي الضواحي
الغضبان يستعرض مقترح تطوير المدخل الجنوبي لمحافظة بورسعيد بحي الضواحي
الغضبان يستعرض مقترح تطوير المدخل الجنوبي لمحافظة بورسعيد بحي الضواحي
الغضبان يستعرض مقترح تطوير المدخل الجنوبي لمحافظة بورسعيد بحي الضواحي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: شارع البترول إضافة جديدة لمنظومة الطرق

ضمن التأمين الصحي الشامل.. محافظ بورسعيد يتفقد مركز الرباط تمهيدًا لافتتاحه

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات بحى الضواحى

محافظ بورسعيد: مشروعات تنموية وخدمية لتطوير مناطق حي الضواحي

الغضبان: شارع نهضة بورسعيد أكبر محور تعمير في المحافظة

الغضبان: الفرما هو أول مول متكامل ترفيهى خدمى على أعلى مستوى في بورسعيد

ترشيحاتنا

الرجاء المغربي يفقد 4 لاعبين أمام الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا

واقعة المطار.. صحفي مغربي: أزمة بدر بانون مع المصور انتهت بالصلح

بعد طرحها رسميا ..ارتفاع سعر فورد فيوجن 2020 ford fusion فى مصر .. صور

ثمنها 6 ملايين جنيه.. محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة

بشرى لعشاق الأبيض.. قناة مصرية تذيع مباراة الزمالك والرجاء المرتقبة

هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر.. طفرة جديدة من فيروس كورونا تجعل الأمراض أكثر عدوى

بعد طرحها رسميا ..ارتفاع سعر فورد فيوجن 2020 ford fusion فى مصر .. صور

كيد نسا أم خراب بيوت.. هل خدع هاني سعد درة؟