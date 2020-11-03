روسيا تطالب بوقف إرسال المرتزقة إلى ناجورنو كاراباخ

طالب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، بوقف إرسال المرتزقة والإرهابيين من الشرق الأوسط إلى إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.





وقال لافروف في لقاء مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية، إن روسيا اتخذت إجراءات احترازية لمنع نشوب صراع مسلح على أراضيها بين الأرمن والأذربيجانيين بسبب الصراع في كاراباخ.





وأشار لافروف إلى أن مهمة روسيا في الصراع بين الطرفين تتمثل في الوصول إلى التسوية ومساعدة أرمينيا وأذربيجان على وقف القتال وإيجاد حل سلمي.





وانتقد لافروف إرسال المرتزقة والإرهابيين إلى منطقة الصراع، مطالبًا تركيا - دون أن يسميها - بوقف إرسال المرتزقة إلى هناك.



