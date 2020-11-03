AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوقي غريب: انضمام أي لاعب للمنتخب الأولمبي يتوقف على مشاركته مع فريقه

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:58 م
شوقي غريب
شوقي غريب
Advertisements
عبدالله هشام
أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن مشاركة اللاعب مع الفريق الأول في ناديه هي التي ستحسم اختياره ضمن قائمة الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2021.

وأضاف "غريب"، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن هناك عدد اللاعبين كبير للغاية، والاختيار صعب بينهم إلا أن المشاركين بشكل مستمر مع الأندية ستكون لهم أولوية المشاركة في البطولة، حيث سيتم اختيار 17 لاعبا بجانب ثلاثة لاعبين فوق السن.

وبدأ منتخب مصر الأولمبي مرانه الأول بعد فترة توقف طويلة علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، وخضع اللاعبون لمسحة طبية للاطمئنان على صحتهم قبل خوض التدريبات .

ويدخل المنتخب الأولمبي معسكرا مغلقا اعتبارا من 8 نوفمبر الجاري، استعدادا لمباراتي كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر وأمام البرازيل يوم 17 من نفس الشهر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في يوليو 2021.

ومن المقرر، أن يشارك في المعسكر 35 لاعبًا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انضمام خماسي الأولمبي لتدريبات المنتخب الأول.. والبدري ينسق للمرحلة المقبلة| صور

مسحة طبية لـ 35 لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي.. بعد غد

شوقي غريب يقرر فتح المران الأول للمنتخب الأولمبي أمام الإعلام

شوقى غريب يعلن برنامج المنتخب الأوليمبي استعدادا لأولمبياد طوكيو

المنتخب الأولمبي يستأنف تدريباته بعد توقف طويل بسبب كورونا

شوقي غريب: استكمال الدوري إنجاز يحسب لـ اللجنة الخماسية

ترشيحاتنا

خالد الغندور عن طاقم تحكيم موقعة الزمالك والرجاء: جايين بغرض وبتوجيه معين.. ربنا كبير

حبس لاعب الأهلي سنة وتغريمه ماليا بعد دهس سيدة بمدينة نصر.. مستند

عروس المنوفية.. المؤبد لقاتل زوجته يوم الصباحية فى الباجور

أخبار الرياضة.. رسالة من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك.. قرار جديد من لجنة الانضباط حول خناقة كهربا ومحمد فضل

بعد رعب الغندور منه.. من هو السنغالي نداي حكم مباراة الزمالك والرجاء

واقعة المطار.. صحفي مغربي: أزمة بدر بانون مع المصور انتهت بالصلح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر.. طفرة جديدة من فيروس كورونا تجعل الأمراض أكثر عدوى

بعد طرحها رسميا ..ارتفاع سعر فورد فيوجن 2020 ford fusion فى مصر .. صور

كيد نسا أم خراب بيوت.. هل خدع هاني سعد درة؟