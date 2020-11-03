شوقي غريب: انضمام أي لاعب للمنتخب الأولمبي يتوقف على مشاركته مع فريقه

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن مشاركة اللاعب مع الفريق الأول في ناديه هي التي ستحسم اختياره ضمن قائمة الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2021.





وأضاف "غريب"، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن هناك عدد اللاعبين كبير للغاية، والاختيار صعب بينهم إلا أن المشاركين بشكل مستمر مع الأندية ستكون لهم أولوية المشاركة في البطولة، حيث سيتم اختيار 17 لاعبا بجانب ثلاثة لاعبين فوق السن.



