الزوج المفتري.. يضرب زوجته علقة موت ويستخدم المسامير في تعذيبها ويقص شعرها.. والنيابة تقرر حبسه 15 يوما بالشرقية.. صور

ضربها علقة موت واستخدم كل وسائل التعذيب والتنكيل بشقيقتي أم أبنائه الأربعة، ووصل الأمر إلي أنه كان يعتزم قطع لسانها قبل أن تصل قوة من مركز شرطة أبوحماد وتنقذ شقيقتي "رانيا" صاحبة الـ 36 عاما من يد زوجها المفتري، وتقرر النيابة عرضها علي الطب الشرعي وحبس الزوج 4 أيام علي ذمة التحقيقات..بهذه الكلمات بدأ "وائل سلامة" شقيق "رانيا" والتي اتهمت زوجها بتعذيبها حديثه لموقع صدى البلد..

وأضاف "وائل" أننا نقيم بمنطقة مساكن طابا بمركز أبوحماد وفي أحد الأيام تقدم "محمد ر" لخطبة شقيقتي "رانيا" ومنذ 13 عاما تم زواجهما ورزقهما الله بـ 4 أبناء وهي حاليا حامل بمولود جديد.





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واستكمل "وائل" أنه كانت توجد خلافات زوجية بين شقيقته وزوجها مثلهما مثل كل الأسر وكانت تتطور الأمور أحيانا إلي أن يقوم بضربها وكان يتم عقد جلسات عرفية ويعتذر لشقيقتي وتعود إلي منزلها وينتهي الأمر.

وأضاف أنه منذ حوالي أسبوع تقريبا قام "أحمد" صاحب كشك بالتعدي علي زوجته بالضرب وكسر زراعها، وقمنا بتحرير محضر ولكنه قام بالاعتذار والتودد إلي شقيقتي من أجل العودة إلي المنزل مرة أخري والتنازل عن المحضر ولم الموضوع من أجل أبنائهم وبالفعل عادت زوجته والتي لم تكن تعلم بما يخبئه لها من أساليب التعذيب المختلفة.

وأشار "وائل" في حديثه مؤكدا أن زوج نجلته قام بتعذيب شقيقته منذ 3 أيام مستخدما أبشع أساليب التعذيب والضرب وقام بحبسها مع الفراخ بل ووصل الأمر إلي أنه قام بإحضار مسامير وقام بإجلاس شقيقتي عليها وقام باستخدام العصا واليد في التعذيب.

واستكمل شقيق الزوجة المكلومة حديثة قائلا لم نكن نعلم بما يحدث لشقيقتي إلي أن جاء نجلها الكبير هاربا من جحيم والده، واستغاث بشقيقي "أحمد" لنجدة والدته من بطش وتعذيب والده، وبالفعل توجه شقيقي ووالدتي إلي مأمور مركز شرطة أبوحماد وقمنا بتحرير محضر وعلي الفور كلف المأمور قوة من رجال المباحث لبحث ملابسات البلاغ وتبين صحة الواقعة وتم ضبط زوجها والتحفظ عليه وبعرضه علي النيابة قررت حبسه 4 أيام والتجديد له 15 يوما.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد تمكنت من ضبط زوج متهم بتعذيب زوجته وتعريض حياتها للخطر، وتم إحالته إلي النيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وعرض الزوجة على الطب الشرعى.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة أبوحماد من " وائل " يتهم فيه " محمد ر س " 46 سنة صاحب كشك زوج شقيقته " ر س " 36 سنة ربة منزل باحتجازها وتعذيبها داخل المنزل وقص شعرها وإجبارها للجلوس على مسامير، وذلك انتقاما منها لتحريرها محضر ضده لقيامه بالتعدى عليه بالضرب من قبل وكسر ذراعها وترك المنزل والعودة إلى منزل عائلتها من سوء معاملته لها، وبعدها قام بالاعتذار لها وتوسل لكى تعود الي المنزل، وبعد عودتها قام بالانتقام منها.

وعلى الفور توجه ضباط مباحث أبوحماد، لفحص البلاغ وتبين صحة الواقعة وتم العثور على شقيقته بها آثار كدمات وحروق، وآثار تعذيب بجسدها وقص شعرها.

وتم اصطحاب الزوج إلى مركز الشرطة، وتحرير المحضر رقم 5477 جنح مركز شرطة أبوحماد لسنة 2020.