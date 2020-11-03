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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يعلن تشكيل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:12 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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محمد عبدالحليم
أصدر الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف ، اليوم ، قرار رقم 1457  بتشكيل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ، وذلك  في إطار خطة الجامعة لتنفيذ أنشطة مناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن الهدف من إنشاء الوحدة هو ضمان توفير بيئة تعليمية آمنة داعمة للمرأة والفتاة الجامعية خالية من العنف و التمييز، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، المبنية علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف المتعلق بتمكين المرأة والفتيات.

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بالإضافة الى تنفيذ العديد من الأنشطة  ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة ، وتفعيل دور اللجنة التنفيذية لمتابعة جهود الوزارات والهيئات الحكومية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية من خلال تكوين مجموعات عمل لمتابعة التنفيذ على مستوى الجامعة، بالإضافة الى تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع قدرات المتعاملات مع قضايا العنف ، وتدريب الأطباء على التعامل مع ضحايا العنف.

يذكر أن تشكيل الوحدة قد ضم الدكتور منصور حسن رئيسًا، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع نائبًا ، والدكتورة داليا عبد الوهاب الاستاذ المساعد بقسم الطب الشرعي بكلية الطب البشري عضوًا، والدكتورة مني سيد حسن المدرس بقسم الطب النفسي بكلية الطب عضوًا، والدكتورة هاجر عبد الرحمن مدير الوحدة عضوًا، والدكتورة جمانة رمضان عبد الله المدرس المساعد بكلية الحقوق عضوًا، بالإضافة الى ممثلا عن الطلاب ترشحه اللجنة الطلابية المعاونة للوحدة.

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