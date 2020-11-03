رئيس جامعة بني سويف يعلن تشكيل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

أصدر الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف ، اليوم ، قرار رقم 1457 بتشكيل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ، وذلك في إطار خطة الجامعة لتنفيذ أنشطة مناهضة العنف ضد المرأة.





وأوضح رئيس الجامعة ، أن الهدف من إنشاء الوحدة هو ضمان توفير بيئة تعليمية آمنة داعمة للمرأة والفتاة الجامعية خالية من العنف و التمييز، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، المبنية علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف المتعلق بتمكين المرأة والفتيات.





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بالإضافة الى تنفيذ العديد من الأنشطة ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة ، وتفعيل دور اللجنة التنفيذية لمتابعة جهود الوزارات والهيئات الحكومية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية من خلال تكوين مجموعات عمل لمتابعة التنفيذ على مستوى الجامعة، بالإضافة الى تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع قدرات المتعاملات مع قضايا العنف ، وتدريب الأطباء على التعامل مع ضحايا العنف.



