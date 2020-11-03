القبض على أشهر بلطجي سرقات بالإكراه بمغاغة

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز مغاغة شمال المنيا من إلقاء القبض على بلطجي وإنهاء اسطورتة في فرض السيطرة والسرقات بالإكراه والمشاجرات والشروع في قتل بعض الأشخاص.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يتمكن وحدة مباحث مركز مغاغة برئاسة المقدم عمر عامر والعقيد عمر خليفة مأمور المركز والعميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال من إلقاء القبض على بلطجي يدعي أ. ق 40سنة مقيم بمدينة مغاغة





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تبين أن المقبوض علية متهم في العديد من القضايا الجنائية وارتكب العديد من جرائم البلطجة وفرض السيطرة ومقاومة السلطات والسرقات بالإكراه والمشاجرات.



