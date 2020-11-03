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أخبار العالم

أول مدينة أمريكية تعلن نتيجة التصويت في الانتخابات.. من الفائز؟

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:38 م
جو بايدن ودونالد
جو بايدن ودونالد ترامب
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القسم الخارجي
سلطت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الضوء على التصويت في الانتخابات الأمريكية، في ولاية نيو هامبشير الأمريكية، حيث أعلنت مدينة ديكسفيل نوتش، عن نتائج التصويت فيها لتكون أول مدينة تعلن عن نتائج الانتخابات في البلاد.

وحصل المرشح الديمقراطى جو بايدن على جميع الأصوات الخمسة التي تم الإدلاء بها اليوم الثلاثاء في انتخابات الرئاسة الأمريكية بمدينه ديكسفيل نوتش.

وحسب "سى إن إن"، خرج جميع الناخبين فى مدينة ديكسفيل نوتش  للإدلاء بأصواتهم في الدقائق الأولى بعد منتصف الليل ، لتصبح من أوائل النتائج التى يتم احتسابهم في يوم الانتخابات.

وأضافت "سى إن إن في" أن الناخبين أقبلوا على مراكز لاقتراع في ديكسفيل نوتش للإدلاء بأصواتهم بمجرد فتح صناديق الاقتراع منذ منتضف الليل.

وبعد الإدلاء بجميع بطاقات الاقتراع ، تم فرز الأصوات وإعلان النتائج  قبل ساعات من أي ولاية أخرى ، مما يجعلها مكانًا مفضلًا للصحفيين والمراقبين المتحمسين لأي تلميحات عما سيأتي يوم الانتخابات.

وفى عام 2016 ، اختارت مدينة ديكسفيل نوتش المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ، على الرغم من أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز فى النهاية بالرئاسة الأمريكية.

وأعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عدم رصد أي مؤشرات على تدخل أو تأثير أي طرف خارجي على أصوات الناخبين في الانتخابات الأمريكية، التي يخوضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، إنه لم يتم حتى الآن تسجيل مؤشرات على تعريض أي طرف خارجي أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة للشبهة، مضيفًا أن الولايات المتحدة تواجه "تهديدات خارجية عديدة تستهدف نظامها الانتخابي".

وأشار وولف إلى أنه لا مؤشرات حالية تدل على أن أي طرف خارجي نجح في تعريض الأصوات التي تم الإدلاء بها في هذه الانتخابات للشبهة أو التأثير عليها".

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.

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