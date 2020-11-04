شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم الموافق 4 من نوفمبر أهمها ستحصل على الدعم الكامل من الأصدقاء والعائلة، مما يعزز ثقتك بنفسك.
عقليًا ستجد نفسك قويًا وتتخذ قراراتك المهمة بسهولة، عند الحديث عن العمل ، إلى جانب العمل الجاد في المكتب
يجب أن تعبر عن وجهات نظرك بصراحة.
من المحتمل جدًا أن تحصل على النتائج كما هو متوقع. ستكون حياتك الشخصية سعيدة. ستتاح لك الفرصة لقضاء وقت كافٍ مع عائلتك.
ستكون حالتك المالية على ما يرام.
يمكنك القيام بالتسوق اللازم اليوم. سيكون من الأفضل لك أن تنفق فقط بعد وضع ميزانيتك في الاعتبار. ستكون صحتك جيدة.
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نصيحة علم الابراج
ويمكنك الحصول على راحة كبيرة اليوم. هناك إمكانية قوية لحل أي نزاع على الملكية. سوف يأتي القرار في صالحك وسوف تستفيد ماليًا. سيكون اليوم يومًا سعيدًا للعاملين في الوظائف الحكومية. .
سيكون رؤسائك سعداء جدًا بعملك. ويمكنك أيضًا الحصول على التحويل الذي تريده. إذا كنت تتداول الذهب والفضة ، فيمكنك الحصول على فوائد جيدة من العملاء القدامى. سيبقى جو منزلك مبهجًا. اليوم سيكون يوما جيدا مع عائلتك.
اليوم يمكنك الحصول على هدية خاصة من زوجتك. ستكون حالتك المالية قوية. لن تكون هناك مشكلة اليوم. بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، لا تنس تجاهل حتى أصغر الأمراض في هذا الوقت.