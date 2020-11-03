سيرة الرسول وعروسة المولد وروائع الخط العربى فى ورشة "ولد الهدى"

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوى الشريف أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة فنية بعنوان "ولد الهدى" اليوم الثلاثاء، بمكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباى بالقلعة، فرع مكتبة القاهرة الكبرى .





تأتى الورشة ضمن سلسلة ورش لإحياء التراث، التى أطلقها القطاع منذ العام الماضى من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع التى يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، بإشراف الدكتورة أسماء جبر والفنانة لينا عبد الفتاح بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالقطاع .





استهلت الورشة بندوة ثقافية بعنوان "ولد الهدى رحمة للعالمين" تحدث فيها فضيلة الإمام د. محمد طه إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) عن سيرة النبى العطرة والتسامح والرحمة التى يجب أن يتحلي بها كل مؤمن .





يليها قدمت الدكتورة أسماء جبر مقدمة تاريخية عن" عروسة المولد" مضمون الندوة وكيف نشأت فكرة عروسة المولد، وظلت موروثا شعبيا لدى المصريين ومظهر من مظاهر الفرح والإبتهاج لدى الأطفال فى هذه المناسبة، وقام الطلاب بمشاركة الفنانة لينا عبد الفتاح بتنفيذ زى عروسة المولد بألوانها المبهجة وملابسها المميزة، لتكون نموذج حى أمامهم .





كما شاركت فنانة السيرك القومى "جى جى" الطلاب بإرتداء الزى فى لفتة تطوعية منها لإدخال البهجة والسعادة على نفوس الطلاب المشاركين بالورشة، وقدمت فقرة فنية بعنوان "سيلفي مع عروسة المولد" على أنغام موسيقى من التراث الشعبى .





ولتعريف الطلاب بقيمة وأهمية وجمال الخط العربى، شارك الفنان أحمد الشافعي فنان الخط العربي، بكتابة لوحات تحمل عبارات من أقوال الرسول بالخط الكوفي، إلى جانب تقديم فقرة فنية محببة للجميع وهى فقرة "التنورة" قدمها الفنان أحمد عبد النبى من فرقة الفنون الشعبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كما ألقت الطالبة "فاطمة أحمد" قصيدة بعنوان "ولد الهدى" .